В четверг, 5 марта, OpenAI выпустила новую базовую модель GPT-5.4. Компания называет ее “нашей самой мощной и эффективной моделью для профессиональной работы”.

Об этом пишет TechCrunch.

Что известно о новой модели GPT-5.4

Помимо стандартной версии, GPT-5.4 также доступна в виде модели для логического мышления (GPT-5.4 Thinking) или оптимизированной для высокой производительности (GPT-5.4 Pro).

Сейчас смотрят

API-версия модели будет доступна с контекстными окнами размером до 1 миллиона токенов, что является самым большим контекстным окном, которое когда-либо предлагала OpenAI.

OpenAI также подчеркнула улучшенную эффективность использования токенов и заявила, что GPT-5.4 способна решать те же задачи со значительно меньшим количеством токенов по сравнению с предшественником.

Новая модель демонстрирует существенно улучшенные результаты бенчмарков, включая рекордные показатели в тестах компьютерного использования OSWorld-Verified и WebArena Verified.

Кроме того, новая модель получила рекордные 83% в тесте GDPval от OpenAI для задач, требующих интеллектуальной работы.

GPT-5.4 заняла первое место в бенчмарке APEX-Agents от Mercor, разработанном для оценки профессиональных навыков в сфере права и финансов, сообщил генеральный директор Mercor Брендан Фуди.

— (GPT-5.4. – Ред.) отлично справляется с созданием задач на долгую перспективу, таких как презентации, финансовые модели и юридические анализы. Модель демонстрирует высочайшую производительность, работая быстрее и с меньшими затратами, чем конкурентные передовые модели, — отметил Фуди.

Модель GPT-5.4 стала очередным шагом компании по ограничению ошибочных выводов и фактологических ошибок.

OpenAI сообщила, что новая модель на 33% реже делает ошибки в отдельных утверждениях по сравнению с GPT-5.2, а в целом ответы содержат на 18% меньше ошибок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.