Open AI официально представила GPT-5.1 — усовершенствованную версию модели GPT-5, выпущенной в августе. По словам компании, обновление “делает ChatGPT умнее и приятнее в общении”.

Open AI выпустила GPT-5.1

Новые модели включают GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking. Первая из них, согласно сообщению OpenAI, является “более теплой, умной и лучше выполняет указания”. А вторая версия “легче для понимания и быстрее в выполнении простых задач, а также более настойчива в выполнении сложных”.

В большинстве случаев запросы будут автоматически подбираться к моделям, которые лучше всего могут на них ответить. Две новые модели начнут появляться у пользователей ChatGPT на этой неделе, а старые модели GPT-5 будут доступны в течение трех месяцев в выпадающем меню моделей чат-бота, после чего исчезнут.

Сейчас смотрят

В рамках обновления OpenAI заявила, что расширит набор предустановленных личностей для разговорного тона моделей. Полный список опций теперь включает — По умолчанию, Профессиональный, Дружелюбный, Откровенный, Эксцентричный, Эффективный, Занудный и Циничный.

Хотя генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в августе с большим энтузиазмом анонсировал выпуск GPT-5, релиз не оправдал ожиданий.

Многие пользователи ChatGPT выразили разочарование решением компании сделать эту модель стандартной для ChatGPT. Давление было настолько сильным, что OpenAI решила вернуть GPT-4o в качестве опции на следующий день после запуска GPT-5.

Объявление о выпуске GPT-5.1 появилось всего через несколько недель после того, как OpenAI запустила ChatGPT Atlas, веб-браузер на базе искусственного интеллекта.

Он имеет “режим агента”, который в настоящее время доступен только пользователям ChatGPT Plus и Pro, и работает подобно инструменту Operator компании, выполняя действия в браузере от имени пользователей.

Источник : The Verge

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.