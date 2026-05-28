Xiaomi официально выводит на украинский рынок новое поколение серии Xiaomi Т – Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro.

Слоган линейки – Мастер телефото: профессиональная телефотокамера Leica с 5x-зумом впервые доступна в обеих моделях серии одновременно.

В паре с оптикой Leica Summilux, функциями Leica Live Moment и Leica Live Portrait, искусственным интеллектом Xiaomi HyperAI и дисплеями с технологией Xiaomi Vision Care серия претендует на звание имейджинг-флагмана 2026 года.

Старт продаж в Украине – 28 мая 2026 года на маркетплейсе Алло.

Два размера корпуса – впервые в серии Xiaomi Т

Структурное нововведение линейки – два разных размера корпуса. В предыдущих смартфонах серии Xiaomi Т базовая модель и Pro имели одинаковую диагональ и габариты, у серии Xiaomi 17T формат становится отдельным критерием выбора.

Xiaomi 17T – компактный 6,59-дюймовый корпус, 157,6 × 75,2 × 8,17 мм, 200 г. Оптимизирован для уверенного управления одной рукой.

Xiaomi 17T Pro – полноразмерный 6,83-дюймовый флагман, 162,2 × 77,5 × 8,25 мм, 219 г. Классический форм-фактор для тех, кто привык к большим экранам.

Обе модели имеют защиту IP68.

Цвета:

Xiaomi 17T: Violet, Blue, Black;

Xiaomi 17T Pro: Deep Blue, Deep Violet, Black.

Камера: телефотообъектив Leica теперь в двух форматах

Главное изменение по сравнению с предшественником – телефотокамера Leica с оптическим 5x-зумом стала доступной не только в Pro, но и в базовой модели.

Конфигурация системы камер – тройная:

основная камера 50 Мп, ƒ/1.67 (17T Pro) или ƒ/1.7 (17T), OIS, сенсор Light Fusion 950 у Pro и Light Fusion 800 у базовой версии.

телефотокамера Leica 50 Мп, ƒ/3.0, OIS, эквивалент 115 мм, AI Ultra Zoom до 120x, макросъемка с 30 см.

ультраширокоугольная камера 12 Мп, ƒ/2.2, угол обзора 120°.

В основе – оптика Leica Summilux с гибридной конструкцией 1G + 6P, известная по характерному рендерингу деталей и фирменным Leica-look со студийных камер.

Отдельная функция серии – Leica Live Moment. Камера фиксирует не только решающий момент, а и движение и эмоции, ему предшествующие.

Работает на всех фокусных расстояниях основных модулей, кроме того, можно добавить фирменные водяные знаки Leica.

Leica Live Portrait переносит эту логику в портретный режим: фирменный боке-эффект Leica отделяет лицо от фона, не утрачивая плавности движения и живых эмоций модели.

В Xiaomi 17T Pro дополнительно доступна функция Live cinematography – запись в 4K с бесшовным зумом, а также запись видео 8K с частотой 30 кадр/с и 4K с частотой 120 кадр/с.

Дисплей с технологией Xiaomi Vision Care

Оба смартфона получили 1,5K-AMOLED-экраны с пиковой яркостью 3500 нит, что обеспечивает читабельность под прямым солнцем. Xiaomi 17T Pro поддерживает минимальную яркость 1 нит для ночного просмотра без напряжения глаз.

Частота обновления:

Xiaomi 17T – до 120 Гц;

Xiaomi 17T Pro – до 144 Гц.

Дисплеи серии – первые в отрасли, получившие сразу четыре отдельных сертификата TÜV Rheinland в категории заботы о зрении. Кроме того, в Pro использована LIPO-технология упаковки дисплея – рамки со всех четырех сторон одинаковые, 1,29 мм.

Продуктивность: Dimensity 9500 и 8500-Ultra

Основа обоих смартфонов – новое поколение процессоров MediaTek:

Xiaomi 17T Pro – Dimensity 9500, 3-нм техпроцесс, восьмиядерный CPU до 4,21 ГГц, GPU Mali G1-Ultra, NPU 990;

Xiaomi 17T – Dimensity 8500-Ultra, 4-нм техпроцесс, GPU Mali-G720 MC8, NPU 880.

Память во всех версиях – LPDDR5X 9600 Мбит/с + UFS 4.1. Конфигурации: 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ для обеих моделей. Дополнительно 12 ГБ + 1 ТБ – только для Pro.

За охлаждение отвечает 3D-система Xiaomi IceLoop: она поддерживает стабильную продуктивность в продолжительных игровых сессиях. ОС – Xiaomi HyperOS, набор AI-функций – Xiaomi HyperAI.

Кремний-углеродные батареи нового поколения

Серия Xiaomi 17T первой среди международных флагманов Xiaomi получила кремний-углеродные аккумуляторы такой мощности – это дало возможность повысить емкость без увеличения габаритов.

Xiaomi 17T Pro – 7000 мА·ч, +27% по сравнению с предшественником. 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная гиперзарядка. Это самая большая батарея в международных версиях Xiaomi по состоянию на май 2026 года.

Xiaomi 17T – 6500 мА·ч, +18%. Гиперзарядка 67 Вт.

Обе модели поддерживают реверсивную зарядку 22,5 Вт.

Где купить

Серия Xiaomi 17T доступна на маркетплейсе Алло с 28 мая 2026 года.

Xiaomi 17T – от 27 499 грн;

Xiaomi 17T Pro – от 36 499 грн.

Первые покупатели серии получают дополнительные сервисы: расширенную гарантию 24 месяца при покупке с 16:30 28 мая до 30 июня 2026 года, одну бесплатную замену экрана в течение 6 месяцев с момента покупки (для покупок с 16:30 28 мая 2026 года до 28 мая 2027 года), а также 3 месяца пробного бесплатного использования YouTube Premium и Google AI Pro.

Итог

Серия Xiaomi 17T – это прежде всего фотофлагман: телефотокамера Leica с 5x-зумом, AI Ultra Zoom до 120x, оптика Leica Summilux, Leica Live Moment и Leica Live Portrait формируют один из самых сильных имейджинг-наборов на рынке 2026 года.

Камера такого уровня теперь доступна и в компактном, и в полноразмерном корпусе – формат смартфона больше не диктует качество снимков.

