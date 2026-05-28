На Хмельнитчине правоохранители расследуют гибель двух военнослужащих и травмирование еще одного в результате взрыва боеприпаса дрона-перехватчика при попытке отражения атаки российских БпЛА.

Об этом сообщила пресс-секретарь Территориального управления ГБР в Хмельницком, пишет Укринформ.

По её словам, сотрудники Территориального управления ГБР в Хмельницком начали досудебное расследование по факту гибели военных во время отражения российской атаки.

По предварительной информации, трагическое событие произошло 27 мая около 11:15 в одном из сел Дунаевецкой территориальной громады Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

— Во время попытки отражения атаки военнослужащими беспилотных систем на месте выполнения боевого задания взорвался боеприпас дрона-перехватчика. Двое мужчин погибли сразу на месте происшествия, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что следователи изъяли пульты управления и средства коммуникации для проведения соответствующих экспертиз и будут устанавливать причины внезапной детонации взрывоопасного предмета.

Предварительная квалификация правонарушения: ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее гибель нескольких лиц или иные тяжкие последствия).

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, в результате взрыва дрона на блокпосту возле Чернигова погиб военный, еще двое военных и полицейский получили ранения.

