Xiaomi офіційно виводить на український ринок нове покоління серії Xiaomi T — Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro.

Слоган лінійки — Майстер телефото: професійна телефотокамера Leica з 5x-зумом уперше доступна в обох моделях серії одночасно.

У парі з оптикою Leica Summilux, функціями Leica Live Moment і Leica Live Portrait, штучним інтелектом Xiaomi HyperAI та дисплеями з технологією Xiaomi Vision Care серія претендує на звання іміджинг-флагмана 2026 року.

Зараз дивляться

Старт продажів в Україні — 28 травня 2026 року на маркетплейсі Алло.

Два розміри корпусу — вперше в серії Xiaomi T

Структурне нововведення лінійки — два різні розміри корпусу. У попередніх смартфонах серії Xiaomi T базова модель і Pro мали однакову діагональ і габарити, у серії Xiaomi 17T формат стає окремим критерієм вибору.

Xiaomi 17T — компактний корпус із діагоналлю 6,59 дюйма, 157,6 × 75,2 × 8,17 мм, 200 г. Оптимізований для впевненого керування однією рукою.

Xiaomi 17T Pro — повнорозмірний 6,83-дюймовий флагман, 162,2 × 77,5 × 8,25 мм, 219 г. Класичний форм-фактор для тих, хто звик до великих екранів.

Обидві моделі мають захист IP68.

Кольори:

Xiaomi 17T: Violet, Blue, Black;

Xiaomi 17T Pro: Deep Blue, Deep Violet, Black.

Камера: телефотооб’єктив Leica тепер у двох форматах

Головна зміна порівняно з попередником — телефотокамера Leica з оптичним 5x-зумом стала доступною не лише у Pro, а й у базовій моделі.

Конфігурація системи камер — потрійна:

основна камера 50 Мп, ƒ/1.67 (17T Pro) або ƒ/1.7 (17T), OIS, сенсор Light Fusion 950 у Pro та Light Fusion 800 у базової версії;

телефотокамера Leica 50 Мп, ƒ/3.0, OIS, еквівалент 115 мм, AI Ultra Zoom до 120x, макрозйомка з 30 см;

ультраширококутна камера 12 Мп, ƒ/2.2, кут огляду 120°.

В основі — оптика Leica Summilux із гібридною конструкцією 1G + 6P, відома характерним рендерингом деталей і фірмовим Leica-look зі студійних камер.

Окрема функція серії — Leica Live Moment. Камера фіксує не лише вирішальний момент, а й рух і емоції, що йому передують.

Працює на всіх фокусних відстанях основних модулів, крім того, можна додати фірмові водяні знаки Leica.

Leica Live Portrait переносить цю логіку в портретний режим: фірмовий ефект боке Leica відокремлює обличчя від фону, не втрачаючи плавності руху та живих емоцій моделі.

У Xiaomi 17T Pro додатково доступна функція Live cinematography — запис у 4K із безшовним зумом, а також запис відео 8K із частотою 30 кадрів/с і 4K із частотою 120 кадрів/с.

Дисплей із технологією Xiaomi Vision Care

Обидва смартфони отримали 1,5K AMOLED-екрани з піковою яскравістю 3500 ніт, що забезпечує читабельність під прямим сонцем. Xiaomi 17T Pro підтримує мінімальну яскравість 1 ніт для нічного перегляду без напруження очей.

Частота оновлення:

Xiaomi 17T — до 120 Гц;

Xiaomi 17T Pro — до 144 Гц.

Дисплеї серії — перші в галузі, що отримали одразу чотири окремі сертифікати TÜV Rheinland у категорії турботи про зір. Крім того, у Pro використана LIPO-технологія пакування дисплея — рамки з усіх чотирьох боків однакові, 1,29 мм.

Продуктивність: Dimensity 9500 та 8500-Ultra

Основа обох смартфонів — нове покоління процесорів MediaTek:

Xiaomi 17T Pro — Dimensity 9500, 3-нм техпроцес, восьмиядерний CPU до 4,21 ГГц, GPU Mali G1-Ultra, NPU 990;

Xiaomi 17T — Dimensity 8500-Ultra, 4-нм техпроцес, GPU Mali-G720 MC8, NPU 880.

Пам’ять у всіх версіях — LPDDR5X 9600 Мбіт/с + UFS 4.1. Конфігурації: 12 + 256 ГБ і 12 + 512 ГБ для обох моделей. Додатково 12 ГБ + 1 ТБ — лише для Pro.

За охолодження відповідає 3D-система Xiaomi IceLoop: вона підтримує стабільну продуктивність у тривалих ігрових сесіях. ОС — Xiaomi HyperOS, набір AI-функцій — Xiaomi HyperAI.

Кремній-вуглецеві батареї нового покоління

Серія Xiaomi 17T першою серед міжнародних флагманів Xiaomi отримала кремній-вуглецеві акумулятори такої потужності — це дало змогу підвищити ємність без збільшення габаритів.

Xiaomi 17T Pro — 7000 мА·год, +27% порівняно з попередником. 100 Вт дротова та 50 Вт бездротова гіперзарядка. Це найбільша батарея в міжнародних версіях Xiaomi станом на травень 2026 року.

Xiaomi 17T — 6500 мА·год, +18%. Гіперзарядка 67 Вт.

Обидві моделі підтримують реверсивне заряджання 22,5 Вт.

Де купити

Серія Xiaomi 17T доступна на маркетплейсі Алло з 28 травня 2026 року.

Xiaomi 17T — від 27 499 грн;

Xiaomi 17T Pro — від 36 499 грн.

Перші покупці серії отримують додаткові сервіси: розширену гарантію 24 місяці під час купівлі з 16:30 28 травня до 30 червня 2026 року, одну безкоштовну заміну екрана протягом 6 місяців із моменту купівлі (для покупок із 16:30 28 травня 2026 року до 28 травня 2027 року), а також 3 місяці пробного безкоштовного користування YouTube Premium і Google AI Pro.

Підсумок

Серія Xiaomi 17T — це насамперед фотофлагман: телефотокамера Leica з 5x-зумом, AI Ultra Zoom до 120x, оптика Leica Summilux, Leica Live Moment і Leica Live Portrait формують один із найсильніших іміджингових наборів на ринку 2026 року.

Камера такого рівня тепер доступна і в компактному, і в повнорозмірному корпусі — формат смартфона більше не диктує якість знімків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.