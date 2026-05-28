Не верю, что существует замена души: Стивен Спилберг выступил против ИИ в кино
- Режиссер заявил, что алгоритмы не могут заменить "человеческую душу".
- Спилберг допускает использование ИИ для решения технических задач в кино.
Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг заявил, что искусственный интеллект не должен иметь решающего голоса в творческих процессах Голливуда.
Свою позицию автор фильмов Челюсти и Список Шиндлера озвучил во время участия в подкасте IMO, который ведут Мишель Обама и Крейг Робинсон.
Режиссер подчеркнул, что допускает использование ИИ в определенных сферах, однако не хочет, чтобы технологии заменяли людей в киноиндустрии.
Стивен Спилберг об ИИ
Стивен Спилберг признал, что искусственный интеллект может быть полезен в некоторых технических процессах кинопроизводства. В частности, он предположил, что ИИ способен помогать с поиском локаций для съемок или выполнением рутинной работы.
При этом Спилберг добавил, что компьютер не может чувствовать больше, чем человек, а сама идея такого подхода противоречит его представлению о профессии режиссера и продюсера.
— Мне не нравится ИИ там, где он занимает определенную позицию или когда за столом сценаристов остается пустое кресло. Я не готов к такой замене, потому что не верю в сознание. Я не верю, что существует замена души. Не думаю, что это алгоритм, который можно изобрести, — сказал Спилберг.
Режиссер также подчеркнул, что не хочет, чтобы искусственный интеллект принимал творческие решения в фильмах.
— Не говорите мне, как писать диалоги для персонажа. Не говорите, куда ставить камеру. И не говорите, как должна выглядеть декорация, если только ИИ не является просто инструментом в большом наборе средств художника-постановщика, — отметил он.
По словам Спилберга, ИИ может оставаться лишь вспомогательным инструментом, но не должен иметь последнего слова в творчестве.
Леонардо Ди Каприо тоже высказался против ИИ
Схожую позицию в отношении искусственного интеллекта высказывал и Леонардо Ди Каприо. В интервью журналу Time актер заявил, что ИИ не способен создавать настоящее искусство из-за отсутствия человечности.
По словам Ди Каприо, даже технически впечатляющие ИИ-работы быстро теряются среди прочего контента в интернете, поскольку им не хватает настоящих эмоций и человеческого опыта.
Напомним, ранее актер Мэттью Макконехи запатентовал свой собственный образ, чтобы защититься от ИИ.