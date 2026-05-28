В Украине продолжает действовать национальная программа Скрининг здоровья 40+, которая позволяет гражданам от 40 лет пройти базовое медицинское обследование для раннего выявления рисков заболеваний. Речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, сахарном диабете и оценке состояния ментального здоровья.

Обновленный механизм участия уже работает: украинцы и украинки могут подать заявку в любое удобное время без ожидания 30 дней после дня рождения. Сделать это можно через приложение Действие или ЦНАП.

Как работает программа и кто уже получил помощь

После подачи заявки участники получают 2 000 грн поддержки для прохождения скрининга. По данным программы, уже десятки тысяч человек воспользовались возможностью пройти обследование, а сотни тысяч подали заявки.

Сейчас скрининг доступен более 2 000 медицинских учреждений по всей Украине, поэтому запись на обследование можно осуществить в удобном регионе без длительного ожидания.

Сроки использования средств по программе Скрининг здоровья 40+: что важно знать

После зачисления денег действуют четкие правила и сроки использования средств по программе Скрининг здоровья 40+. У участника есть два месяца, чтобы оплатить и пройти медицинский скрининг в учреждении здравоохранения.

Что будет, если вовремя не использовать деньги по программе Скрининг здоровья 40+

Если средства не использовать в этот период, они автоматически возвращаются в государственный бюджет. Это правило действует для всех новых участников программы.

В Министерстве здравоохранения также напоминают, в какое число можно использовать средства по программе Скрининг здоровья 40+. Граждане, получившие выплату на скрининг до 1 мая 2026 года, могут воспользоваться ею до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства возвращаются в бюджет.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что программа создана для того, чтобы привлечь граждан к профилактике и раннему выявлению болезней.

В ведомстве подчеркивают, что даже при отсутствии симптомов регулярное обследование помогает снизить риски серьезных осложнений в будущем.

Участникам напоминают, что важно не откладывать использование средств и заблаговременно планировать визит к врачу.

Как пройти скрининг

Запись на обследование доступна через платформу: screening.moz.gov.ua. Выбрать можно одно из тысяч медицинских учреждений по всей стране и пройти необходимые обследования в удобное время.

Даже если самочувствие кажется нормальным, многие заболевания на ранних стадиях могут не иметь симптомов. Именно поэтому программа Скрининг здоровья 40+ направлена ​​на профилактику и своевременное выявление рисков, чтобы украинцы могли вовремя позаботиться о своем здоровье.

