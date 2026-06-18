Супутниковий інтернет використовується в різноманітних сегментах бізнесу, волонтерських організаціях та підрозділах, що працюють у польових умовах.

Через широкий асортимент моделей та різноманітні тарифні плани буває складно зупинити свій вибір на конкретному рішенні. Саме тому варто попередньо ознайомитися з характеристиками, які допоможуть підібрати обладнання, придатне для виконання поставлених завдань.

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Покоління Starlink: чим відрізняються Gen 2 і Gen 3

На ринку представлені дві лінійки терміналів. Версії другого покоління мають підвищену пропускну здатність і стабільний сигнал навіть за несприятливих погодних умов. Їх можна використовувати в офісах або у приватних будинках.

Третє покоління пропонує вищу швидкість і стабільність. Це мастхев для виїзних команд, волонтерських штабів і підприємців, які працюють у надскладних умовах. До окремої категорії зараховують спеціалізовані версії Business, Maritime та Mobility, які мають підвищені вимоги до якості зв’язку.

Як вибрати оптимальну модель під свої задачі

Під час вибору термінала потрібно також вибрати конкретний тарифний план і подбати про супутні компоненти. Так, в інтернет-магазині Zelen Store можна офіційно купити Старлінк з гарантією виробника. У наявності доступний повний асортимент рішень:

термінали Starlink Mini Kit і Mini X Kit для портативного використання;

стаціонарний Standard Dish Kit Gen 3 та Dish Kit v2 для офісів і будинків;

професійні версії 2gen Business, Maritime та Mobility;

автомобільна версія Starlink Mini для встановлення на транспорті;

аксесуари — кабелі 15 м і 45 м, Ethernet-адаптер V2, Mesh-роутер.

Магазин також надає послугу “під ключ”. Вам допоможуть підібрати комплект, активувати акаунт, налаштувати пристрій та оформити абонплату.

Кожна модель має чіткий напрям використання. Для офісів зі стабільним споживанням оптимальним буде Standard Dish Kit Gen 3 із безлімітним тарифом. Для виїзних команд, експедицій, мобільних штабів краще вибрати Mini Kit з тарифом Мандрівний. Пристрій займає мінімум місця і живиться навіть від звичайної зарядної станції.

Окремо необхідно визначитися з довжиною кабелю. Наприклад, якщо антена буде встановлена далеко від роутера, потрібен провід на 45 м. Правильно підібраний Starlink забезпечить стабільний зв’язок за будь-яких умов, даючи вам змогу користуватися всіма перевагами мережі та виконувати завдання.

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