Вы защищаете весь мир: Шон Пенн посетил Украину и поддержал военных

Американский актер и режиссер Шон Пенн в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения приехал в Украину. Он посетил 3 полк Сил специальных операций ВСУ, чтобы поддержать украинских защитников.

Шон Пенн обратился к украинцам — видео

Актер записал видеообращение, в котором отметил, что украинцы защищают не только свое государство, а весь мир. По словам Пенна, он убежден, что украинцы победят в войне против российской агрессии.

— Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну — вы действительно защищаете весь мир. И об этом узнают, это увидят. И я знаю, что вы победите. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи. Спасибо, — сказал Шон Пенн.

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Во время своего визита в Украину лауреат премии Оскар Шон Пенн также встретился с мамой погибшего военного пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Фото с актером Лилия Аверьянова опубликовала на личной странице в Facebook.

Отметим, что Шон Пенн является преданным другом Украины. В 2022 году за поддержку украинского народа президент Владимир Зеленский наградил актера орденом За заслуги III степени.

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