Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Солидарность с Украиной: 9 мая в Киев приедут главы МИД Евросоюза
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Вы защищаете весь мир: Шон Пенн посетил Украину и поддержал военных

Шон Пенн

Американский актер и режиссер Шон Пенн в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения приехал в Украину. Он посетил 3 полк Сил специальных операций ВСУ, чтобы поддержать украинских защитников.

Шон Пенн обратился к украинцам — видео

Актер записал видеообращение, в котором отметил, что украинцы защищают не только свое государство, а весь мир. По словам Пенна, он убежден, что украинцы победят в войне против российской агрессии.

— Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну — вы действительно защищаете весь мир. И об этом узнают, это увидят. И я знаю, что вы победите. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи. Спасибо, — сказал Шон Пенн.

Сейчас смотрят

Во время своего визита в Украину лауреат премии Оскар Шон Пенн также встретился с мамой погибшего военного пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Фото с актером Лилия Аверьянова опубликовала на личной странице в Facebook.

Отметим, что Шон Пенн является преданным другом Украины. В 2022 году за поддержку украинского народа президент Владимир Зеленский наградил актера орденом За заслуги III степени.

Читайте также
Болезни становятся тихими убийцами: Джейми Ли Кертис поддержала украинских детей
Джеймі Лі Кертіс

Война в Украине, Шон Пенн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Выход США из переговоров станет потерей стратегического партнера — Зеленский
Зеленский объяснил, как относится к возможному выходу США из переговоров
Украина никогда юридически не признает Крым за Россией — Зеленский
Это вне Конституции: Зеленский говорит, что Украина не признает Крым территорией РФ
РФ пытается вытолкнуть США из переговоров, Украина стремится к их участию — Зеленский
Володимир Зеленський
Украина не обсуждала новую помощь со США — Зеленский
MIM-104 Patriot
Еврокомиссия о вступлении в ЕС: Украина проводит скрининг с беспрецедентной скоростью
прапори України та ЄС

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь