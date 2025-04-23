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Мы с мужем — друзья: Виталина Библив впервые вышла замуж

Віталіна Біблів
Фото: Маша Єфросініна

Звезда сериала Домик на счастье Виталина Библив рассказала об изменениях в личной жизни. Актриса впервые призналась, что вышла замуж.

Виталина Библив о замужестве

Актриса не раскрыла личность возлюбленного, однако отметила, что они поженились во время полномасштабной войны. Библив не рассказывала об этом публично, ведь оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

— Семейное — это только мое. Я так это все берегу! Но, пожалуйста, не спрашивайте меня, я все одного ничего не расскажу, — отметила Виталина.

Актриса лишь добавила, что у нее с мужем очень доверительные отношения. У супругов нет секретов друг от друга и они могут обсудить абсолютно все.

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— Мы со своим мужем друзья, мы проговариваем с ним абсолютно все. У нас нет секретов и, я считаю, что это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все, — поделилась Библив.

Недавно о своем новом возлюбленном рассказала Slavia, экс-супруга Dzidzio. Певица ждет первенца от мужчины по имени Андрей. По словам Slavia, ее избранник занимается предпринимательской деятельностью и они пока не женаты.

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Фото: Виталина Библив

Виталина Библив
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