Ми з чоловіком – друзі: Віталіна Біблів вперше вийшла заміж

Зірка серіалу Будиночок на щастя Віталіна Біблів розповіла про зміни в особистому житті. Акторка вперше зізналась, що вийшла заміж.

Віталіна Біблів про заміжжя

Акторка не розкрила особистість коханого, однак зазначила, що вони одружилися під час повномасштабної війни. Біблів не розповідала про це публічно, адже оберігає своє особисте життя від сторонніх очей.

– Сімейне – це тільки моє. Я так це все бережу! Але, будь-ласка, не питайте мене, я все одного нічого не розкажу, – зазначила Віталіна.

Акторка лише додала, що у неї з чоловіком дуже довірливі стосунки. У подружжя немає секретів одне від одного і вони можуть обговорити абсолютно все.

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– Ми зі своїм чоловіком друзі, ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів і, я вважаю, що це прекрасно, коли чоловік з дружиною можуть обговорити все, – поділилася Біблів.

Нещодавно про свого нового коханого розповіла Slavia, ексдружина Dzidzio. Співачка чекає на первістка від чоловіка на ім’я Андрій. За словами Slavia, її обранець займається підприємницькою діяльністю і вони наразі не одружені.

Фото: Віталіна Біблів

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