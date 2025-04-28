48 часов штурма: что показали в фильме Рух почався о контрнаступлении Хартии

В Киеве состоялся допремьерный показ документального фильма Рух почався. Лента рассказывает о контрнаступлении 13 бригады НГУ Хартия вблизи села Липцы, которая при поддержке огневых подразделений 92 механизированной бригады ВСУ освободила северные территории Харьковской области.

Рух почався — о чем фильм

Это рассказ о самой сложной спецоперации 13 бригады Национальной гвардии Украины Хартия — 48 часов активной фазы штурма. В центре сюжета — сутки в самом аду.

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Лента Рух почався — не только о героизме и уничтожении врага, а о поддержке, человечности, братстве и самопожертвовании ради других. Он показывает основной принцип бригады, когда один в поле не воин. Ведь за успешной работой штурмовиков стоит огромная команда, от слаженных действий которой зависит результат на поле боя.

— Большинство людей заходили туда на энтузиазме, а потом, когда ты уже высаживаешься из техники, начинает адреналин лупашить и тебе уже не очень страшно. У тебя в голове две мысли: как выполнить задачу и как остаться живым. Самое сложное в таких операциях — планирование, — отмечает боец 13 бригады НГУ Хартия, участвовавший в этой операции.

Что касается самой операции, то она планировалась по натовским стандартам ведения гибридных войн нового поколения.

— На самом деле украинское войско уже полностью совместимо с армиями стран НАТО, потому что те операции, которые планируют там, и та операция, которую мы показали в этом фильме, были спланированы по тем же стандартам НАТО, о которых мы говорим, — рассказывает начальник службы связей с общественностью 13 бригады НГУ Хартия Владимир Дегтярев.

Над созданием фильма работала команда из более десяти человек. Из-за опасности операторы не могли работать непосредственно на передовой, поэтому съемки велись с помощью экшн-камер и дронов. Но иногда журналисты выезжали на огневые позиции, чтобы зафиксировать процесс.

Впечатления от фильма Рух почався

Хартия снимает каждую операцию. Когда режиссеры увидели кадры из Харьковской области, то решили, что людям будет интересно увидеть как работает замкнутый цикл этой операции, а не только как украинские воины штурмуют российские посадки.

— На одного человека работает команда. Это симбиоз работы пехоты и командования, которое планирует. Бригада работает как слаженный механизм, как наше государство работает вместе с войском, обществом. И вот мы имеем результат, что москали своим нашествием “второй армией мира” третий год не могут ничего с нами сделать. Сейчас наша основная задача — обученность, мы должны повышать нашу обученность офицеров, сержантов и солдат, потому что только в обученности наш успех, — говорит командир 13 бригады НГУ Хартия Игорь Оболенский.

Он признается, что ему трудно смотреть документальный фильм о спецоперации в Харьковской области

— Если честно, то я вообще его не смотрю, я жду когда он закончится и захожу потом — пытаюсь поговорить с людьми, потому что это очень трудно окунаться в те же чувства, — поделился военный.

Фильм Рух почався производит глубокое впечатление как на гражданских, так и на военных. Во время сеанса зал полностью погрузился в атмосферу ленты. Допремьерный показ посетил лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

— От просмотра много эмоций. Печаль и ощущение потерь, которые очень качественно показаны в этом фильме. Мы видим и переживаем каждую секунду вместе с ребятами, которые теряют собратьев, но вместе с тем есть чувство гордости и восхищения теми, кто делает такую сложную и важную работу: и пехотинцами, которые жертвуют буквально всем, проводя штурмовую операцию, и большим количеством профессионалов, которые за ними стоят, и командованием офицеров других солдат. Я счастлив быть причастным к бригаде Хартия, — делится впечатлениями Святослав Вакарчук.

Практически ни один из героев этого фильма не был профессиональным военным, это бывший гражданский, который выбрал прийти в армию, получить новую профессию и теперь может быть успешным уже в этой новой профессии.

— Я не впервые смотрю фильм, но каждый раз испытываю очень сильные эмоции и, безусловно, потому что это наше подразделение и мы знаем этих людей, которые являются героями, но нам кажется важнее что чувствуют другие после просмотра, — резюмировал Владимир Дегтярев.

По завершению ленты зал несколько минут аплодировал стоя. Документальный фильм Рух почався посвящен всем павшим участникам спецоперации вблизи села Липцы, что в Харьковской области. Героев почтили минутой молчания.

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