48 годин штурму: що показали у фільмі Рух почався про контрнаступ Хартії

У Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму Рух почався. Стрічка розповідає про контрнаступ 13 бригади НГУ Хартія поблизу села Липці, яка за підтримки вогневих підрозділів 92 механізованої бригади ЗСУ звільнила північні території Харківщини.

Рух почався – про що фільм

Це розповідь про найскладнішу спецоперацію 13 бригади Національної гвардії України Хартія – 48 годин активної фази штурму. У центрі сюжету – доба у самому пеклі.

Стрічка Рух почався – не лише про героїзм та знищення ворога, а й про підтримку, людяність, братерство та самопожертву заради інших. Він показує основний принцип бригади, коли один в полі не воїн. Адже за успішною роботою штурмовиків стоїть величезна команда, від злагоджених дій якої залежить результат на полі бою.

Зараз дивляться

– Більшість людей заходили туди на ентузіазмі, а потім, коли ти вже висаджуєшся з техніки, починає адреналін лупашити і тобі вже не дуже страшно. В тебе в голові дві думки: як виконати завдання і як залишитись живим. Найскладніше в таких операціях – планування, – зазначає боєць 13 бригади НГУ Хартія, що брав участь у цій операції.

Щодо самої операції, то вона планувалась за натівськими стандартами ведення гібридних воєн нового покоління.

– Насправді українське військо вже повністю сумісне з арміями країн НАТО, тому що ті операції, які планують там, і та операція, яку ми показали в цьому фільмі, були сплановані за тими самими стандартами НАТО, про які ми говоримо, — розповідає начальник служби зв’язків із громадськістю 13 бригади НГУ Хартія Володимир Дегтярьов.

Над створенням фільму працювала команда з понад десяти людей. Через небезпеку оператори не могли працювати безпосередньо на передовій, тому зйомки велися за допомогою екшн-камер і дронів. Але іноді журналісти виїжджали на вогневі позиції, щоб зафіксувати процес.

Враження від фільму Рух почався

Хартія знімає кожну операцію. Коли режисери побачили, кадри з Харківщини, то вирішили, що людям буде цікаво побачити, як працює замкнутий цикл цієї операції, а не тільки як українські воїни штурмують російські посадки.

– На одну людину працює команда. Це симбіоз роботи піхоти та командування, яке планує. Бригада працює як злагоджений механізм, як наша держава працює разом з військом, суспільством. І от ми маємо результат, що москалі своєю навалою, “другою армією світу” третій рік не можуть нічого з нами зробити. Зараз наше основне завдання – навченість, ми повинні підвищувати нашу навченість офіцерів, сержантів і солдатів, бо тільки в навченості наш успіх, – каже командир 13 бригади НГУ Хартія Ігор Оболєнський.

Він зізнається, що йому важко дивитися документальний фільм про спецоперацію на Харківщині.

– Якщо чесно, то я взагалі його не дивлюсь, я чекаю коли він закінчиться і заходжу потім – намагаюсь поговорити з людьми, бо це дуже важко поринати в ті самі почуття, – поділився військовий.

Фільм Рух почався справляє глибоке враження як на цивільних, так і на військових. Під час сеансу зал повністю занурився в атмосферу стрічки. Допрем’єрний показ відвідав лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

– Від перегляду багато емоцій. Сум і відчуття втрат, які дуже якісно показані в цьому фільмі. Ми бачимо і переживаємо кожну секунду разом з хлопцями, які втрачають побратимів, але водночас є відчуття гордості та захоплення тими, хто робить таку складну і важливу роботу: і піхотинцями, які жертвують буквально всім, проводячи штурмову операцію, і великою кількістю професіоналів, які за ними стоять, і командуванням офіцерів інших солдатів. Я щасливий бути дотичним до бригади Хартія, – ділиться враженнями Святослав Вакарчук.

Практично жоден з героїв цього фільму не був професійним військовим, це колишній цивільний, який обрав прийти до війська, отримати нову професію і тепер може бути успішним вже в цьому новому фаху.

– Я не вперше дивлюся фільм, але кожного разу відчуваю дуже сильні емоції й, безумовно, тому що це наш підрозділ і ми знаємо цих людей, які є героями, але нам здається важливіше що відчувають інші після перегляду, – резюмував Володимир Дегтярьов.

Після завершення стрічки зал кілька хвилин аплодував стоячи. Документальний фільм Рух почався присвячено усім полеглим учасникам спецоперації поблизу села Липці, що на Харківщині. Героїв вшанували хвилиною мовчання.

Підтримати бійців 13 бригади НГУ Хартія можна за посиланням.

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