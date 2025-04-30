Звезду Властелина колец в футболке с гербом Украины заметили на вокзале в Барселоне

Американского актера Вигго Мортенсена, известного по роли Арагорна в трилогии Властелин колец, заметили в Барселоне в футболке с гербом Украины.

Звезду Голливуда сняли журналисты испанского издания ARA, когда тот находился на вокзале Сантс в связи с масштабным железнодорожным сбоем во время блэкаута в некоторых странах Европы.

Вигго Мортенсена заметили в футболке с трезубцем

Несмотря на транспортный коллапс, Мортенсен оставался спокойным, а интервью дал в футболке с трезубцем — символом украинской государственности. Он признался, что вместе с друзьями провел ночь в городе, ведь не смог поехать в Мадрид, как планировал накануне.

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— Единственное, чего не хватало — это нормальной коммуникации с пассажирами. Но люди очень терпеливы. Все равны перед такими вещами, как эта остановка — она нас всех уравняла, — прокомментировал ситуацию актер.

Вигго Мортенсен — последовательный друг Украины

Это не первое проявление поддержки Украины со стороны Вигго Мортенсена. Прошлым летом он посетил кинофестиваль Миколайчук Open в Черновцах, где представил свой фильм Мертвецам не больно (The Dead Don’t Hurt). Со сцены он обратился к украинской публике на государственном языке, поблагодарив за приглашение и выразив уважение к украинской нации.

Еще ранее актер появился на красной дорожке фестиваля в Глазго в футболке с трезубцем, а в комментарии для платформы United24 прямо осудил российскую агрессию.

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