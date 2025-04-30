Зірку Володаря перснів у футболці з гербом України помітили на вокзалі в Барселоні

Американського актора Вігго Мортенсена, відомого за роллю Арагорна у трилогії Володар перснів, помітили в Барселоні у футболці з гербом України.

Зірку Голлівуду зняли журналісти іспанського видання ARA, коли той перебував на вокзалі Сантс у зв’язку з масштабним залізничним збоєм під час блекауту в деяких країнах Європи.

Вігго Мортенсена помітили у футболці з тризубом

Попри транспортний колапс, Мортенсен залишався спокійним, а інтерв’ю дав у футболці з тризубом – символом української державності. Він зізнався, що разом із друзями провів ніч у місті, адже не зміг поїхати до Мадрида, як планував напередодні.

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– Єдине, чого бракувало – це нормальної комунікації з пасажирами. Але люди дуже терплячі. Усі рівні перед такими речами, як ця зупинка – вона нас усіх зрівняла, – прокоментував ситуацію актор.

Вігго Мортенсен – послідовний друг України

Це не перший прояв підтримки України з боку Вігго Мортенсена. Минулого літа він відвідав кінофестиваль Миколайчук Open у Чернівцях, де представив свій фільм До кінця світу (The Dead Don’t Hurt). Зі сцени він звернувся до української публіки державною мовою, подякувавши за запрошення і висловивши повагу до української нації.

Ще раніше актор з’явився на червоній доріжці фестивалю в Глазго у футболці з тризубом, а в коментарі для платформи United24 прямо засудив російську агресію.

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