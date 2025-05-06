Met Gala 2025: звездные образы гостей благотворительного бала

На ежегодном Met Gala 2025, который состоялся в Нью-Йорке 5 мая, мировые звезды, дизайнеры и деятели культуры воплотили тему Tailored for You (Пошито для тебя), сделав это с особым размахом.

Дресс-код нынешнего благотворительного бала, организованного в поддержку Института костюма музея Метрополитен, был посвящен мужскому крою, костюмам и безупречному пошиву.

Звездные образы Met Gala 2025

Тема вечера была вдохновлена выставкой Superfine: Tailoring Black Style, которая откроется 10 мая и продлится до 26 октября.

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В экспозиции исследуется роль стиля и эстетики в истории Black-идентичности — от XVIII века до наших дней. В центре — история Black dandyism, представленного через одежду, аксессуары, живопись, фотографии и декоративное искусство.

Звезда Дюны Зендея выбрала на выход элегантный белый костюм-тройку и широкополую белую шляпу.

Другие гости вечера блестяще переосмыслили понятие костюма и индивидуального стиля, например влюбленные Дуа Липа и Каллум Тернер. Певица и актер нарядились в черные аутфиты. Платье артистки отсылало к гламуру 1920-1930-х годов, но с современным прочтением.

Внимание к деталям — от авторских головных уборов до изысканных швов — демонстрировало глубокое понимание темы и высокую моду в каждом образе. Трижды номинантка на Оскар Синтия Эриво выбрала для появления на благотворительном балу потрясающий жакет с вышивкой и пайетками, драматическую юбку из фатина, черные шорты и черные ботфорты.

Среди тех, кто поразил больше всего, — звезды кино, модели, музыканты и дизайнеры, которые продемонстрировали, как персонализированный крой может стать не только частью стиля, но и художественным высказыванием.

Среди модных интерпретаций темы особое внимание привлек образ певицы Рианны, которая подтвердила третью беременность, появившись на дорожке с округлым животиком.

Источник : Vanity Fair

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