Быть публичным — это про силу: Денисенко ответила хейтерам в красноречивом видео

Актриса Наталка Денисенко обратилась к критикам с помощью видео, в котором использовала реальные хейтерские комментарии из соцсетей в свою сторону.

Наталка Денисенко ответила хейтерам

На своей странице в Instagram звезда театра и кино опубликовала красноречивый ролик. В нем она сначала предстает улыбающейся в белом платье, с макияжем и красивой прической. Как только на экране появляются комментарии критиков, ее образ начинает страдать, будто покрываясь грязью

— Вы когда-нибудь задумывались, как это — быть публичным человеком? Когда тебя не просто видят — тебя ежедневно разбирают на части, — спросила Денисенко в посте.

На видео она показала и то, как восстанавливается после хейта в свою сторону, сравнив это с процессом очищения под дождем.

Сейчас смотрят

— Иногда больно. Иногда хочется просто исчезнуть. Но мы снова встаем. Снова говорим. Снова делимся своим светом, хоть иногда сами горим в тишине, — отметила Наташа.

Актриса уверена, чтобы быть публичной персоной, нужно иметь внутреннюю силу, честность и смелость продолжать свой путь несмотря на все насмешки и пинки в соцсетях.

Напомним, недавно стало известно о разводе Натальи Денисенко с актером и военным Андреем Фединчиком. Сама она прямо не комментировала разрыв, но отреагировала на информацию, появившуюся в медиа. К слову, заседание по делу о разводе должно состояться уже завтра, 8 мая.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.