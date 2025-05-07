Бути публічним – це про силу: Денисенко відповіла хейтерам у промовистому відео

Акторка Наталка Денисенко звернулася до критиків за допомогою відео, у якому використала реальні хейтерські коментарі із соцмереж у свій бік.

Наталка Денисенко відповіла хейтерам

На своїй сторінці в Instagram зірка театру та кіно опублікувала промовистий ролик. У ньому вона спочатку постає усміхненою в білій сукні, з макіяжем та гарною зачіскою. Щойно на екрані зʼявляються коментарі критиків, її образ починає страждати, ніби вкриваючись брудом

– Ви коли-небудь задумувалися, як це – бути публічною людиною? Коли тебе не просто бачать – тебе щодня розбирають на частини, – спитала Денисенко в пості.

На відео вона показала й те, як відновлюється після хейту у свій бік, порівнявши це з процесом очищення під дощем.

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– Іноді боляче. Іноді хочеться просто зникнути. Але ми знову встаємо. Знову говоримо. Знову ділимося своїм світлом, хоч іноді самі горимо в тиші, – зазначила Наталка.

Акторка впевнена, щоби бути публічною персоною, потрібно мати внутрішню силу, чесність та сміливість продовжувати свій шлях попри всі кпини та штурхани у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розлучення Наталки Денисенко із актором та військовим Андрієм Федінчиком. Сама вона прямо не коментувала розрив, але відреагувала на інформацію, що зʼявилася в медіа. До слова, засідання у справі про розлучення має відбутися вже завтра, 8 травня.

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