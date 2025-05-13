Полет, драконы и косплей Русланы: номер Юстины Стечковской из Польши на Евровидении 2025

Польшу на песенном конкурсе Евровидение 2025 представила певица Justyna Steczkowska (Юстина Стечковская) с композицией Gaja. Она выступила второй в первом полуфинале.

Больше об артистке с четырьмя октавами голоса, многолетней сценической карьерой и ее символической конкурсной песне — в материале.

Justyna Steczkowska: биография представительницы Польши на Евровидении-2025

Justyna Steczkowska (Юстина Стечковская) родилась 2 августа 1972 года в Жешуве. Ее творческий путь начался с победы в программе Szansa na sukces и Гран-при на фестивале в Ополе в 1994 году. Уже в следующем году она впервые представила Польшу на Евровидении с песней Sama, где заняла 18-е место.

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Певица имеет почти четыре октавы диапазона. Она не только вокалистка, но и скрипачка, композитор, автор песен, актриса и фотограф. За свою карьеру Юстина выпустила 19 студийных альбомов, записала более 200 песен и дала более 3 тыс. концертов. Ее дебютный диск Dziewczyna Szamana стал платиновым, а последующие альбомы неоднократно получали золотой и платиновый статус.

Стечковская — обладательница многочисленных наград, в том числе шести премий Фридерика, двух Викторов, Róże Gali и Bursztynowy Słowik. Она также была звездой телевизионных шоу, в частности Танцы со звездами и The Voice of Poland, где получила прозвище Пани профессор за свою глубокую экспертизу и требовательность.

В 2024 году Стечковская уже была фавориткой закрытого отбора на Евровидение с песней Witch-er Tarohoro, но тогда заняла второе место. Через год вернулась — и победила.

В творческом багаже певицы, к сожалению, есть эпизод сотрудничества с представителем российского шоу-бизнеса. Правда, это произошло задолго до начала агрессии РФ против Украины. В 1999 году Юстина Стечковская сыграла главную роль в фильме Na koniec świata, где ее партнером стал российский актер Александр Домогаров. Вместе они также исполнили танго Могут ли врать эти глаза.

Justyna Steczkowska — Gaja (Гея): о чем песня

Композиция Gaja вышла 28 ноября 2024 года как пятый сингл из альбома Witch Tarohoro. Название песни отсылает к греческой богине Гее — олицетворению Земли, матери всего живого. Этот образ стал метафорой женской силы, самоуважения и способности к восстановлению после обесценивания.

В тексте песни главная героиня обращается к себе как к Гее, Богине и Силе, черпающей жизненную мощь из любви. Она преодолевает боль и отторжение, осознавая, что намного сильнее того, кто ее отверг.

Композиция заканчивается польско-славянскими мантрами, которые используются в духовных практиках. Юстина уже применяла их в песне Witch Tarohoro, и здесь они символизируют очищение, защиту, мудрость и переход к новому жизненному этапу.

Перевод песни Justyna Steczkowska — Gaja (Гея)

Гея

Ты ранил мое сердце

Ты —

Тот, для кого моя любовь — ничто.

Ты оставил на мне свой след,

Разбудил крик одиночества.

Мое имя —

Гея.

Я —

Богиня.

Сила.

Моя мать —

Любовь.

Когда я плачу —

Мир тонет в слезах.

Я держу в объятьях потерянное время.

Гея.

Я — Гея.

Время.

Я — Гея.

Я — создатель твоего «Я»,

Гибель души и твое

Спасение.

В крови пульсирует

Время.

Святая вода смывает

Судьбу.

Мое имя —

Гея.

Я —

Богиня.

Сила.

Моя мать —

Любовь.

Когда я плачу —

Мир тонет

в слезах.

Я держу в объятьях потерянное

Время.

Мое имя — Гея.

Я — Гея.

Время.

Время.

Время.

Justyna Steczkowska — Gaja на Евровидении 2025: видео выступления

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