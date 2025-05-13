Політ, дракони і косплей Руслани: номер Юстини Стечковської з Польщі на Євробаченні 2025
Польщу на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представила співачка Justyna Steczkowska (Юстина Стечковська) з композицією Gaja. Вона виступила другою у першому півфіналі.
Більше про артистку з чотирма октавами голосу, багаторічною сценічною кар’єрою та її символічну конкурсну пісню – у матеріалі.
Justyna Steczkowska: біографія представниці Польщі на Євробаченні-2025
Justyna Steczkowska (Юстина Стечковська) народилася 2 серпня 1972 року в Ряшеві. Її творчий шлях розпочався з перемоги у програмі Szansa na sukces та Гран-прі на фестивалі в Ополе у 1994 році. Вже наступного року вона вперше представила Польщу на Євробаченні з піснею Sama, де посіла 18-те місце.
Співачка має майже чотири октави діапазону. Вона не лише вокалістка, а й скрипалька, композиторка, авторка пісень, акторка та фотографиня. За свою кар’єру Юстина випустила 19 студійних альбомів, записала понад 200 пісень і дала понад 3 тис. концертів. Її дебютний диск Dziewczyna Szamana став платиновим, а наступні альбоми неодноразово здобували золотий і платиновий статус.
Стечковська – володарка численних нагород, зокрема шести премій Фридерика, двох Вікторів, Róże Gali та Bursztynowy Słowik. Вона також була зіркою телевізійних шоу, зокрема Танці з зірками та The Voice of Poland, де отримала прізвисько Пані професорка за свою глибоку експертизу й вимогливість.
У 2024 році Justyna Steczkowska вже була фавориткою закритого відбору на Євробачення з піснею Witch-er Tarohoro, але тоді посіла друге місце. Через рік повернулася – і перемогла.
У творчому доробку співачки, на жаль, є епізод співпраці з представником російського шоубізнесу. Щоправда, це сталося задовго до початку агресії РФ проти України. У 1999 році Юстина Стечковська зіграла головну роль у фільмі Na koniec świata, де її партнером став російський актор Олександр Домогаров. Разом вони також виконали танго Чи можуть брехати ці очі.
Justyna Steczkowska – Gaja (Гея): про що пісня
Композиція Gaja вийшла 28 листопада 2024 року як п’ятий сингл з альбому Witch Tarohoro. Назва пісні відсилає до грецької богині Геї – уособлення Землі, матері всього живого. Цей образ став метафорою жіночої сили, самоповаги та здатності до відновлення після знецінення.
У тексті пісні головна героїня звертається до себе як до Геї, Богині й Сили, що черпає життєву міць із любові. Вона долає біль і відторгнення, усвідомлюючи, що є набагато сильнішою за того, хто її відкинув.
Композиція закінчується польсько-слов’янськими мантрами, які використовуються в духовних практиках. Юстина вже застосовувала їх у пісні Witch Tarohoro, і тут вони символізують очищення, захист, мудрість і перехід до нового життєвого етапу.
Переклад пісні Justyna Steczkowska – Gaja (Гея)
Гея
Ти ранив моє серце
Ти –
Той, для кого моя любов – ніщо.
Ти залишив на мені свій слід,
Розбудив крик самотності.
Моє ім’я –
Гея.
Я –
Богиня.
Сила.
Моя мати –
Любов.
Коли я плачу –
Світ тоне у сльозах.
Я тримаю в обіймах загублений час.
Гея.
Я – Гея.
Час.
Я – Гея.
Я – творець твого «Я»,
Загибель душі і твоє
Спасіння.
У крові пульсує
Час.
Свята вода змиває
Долю.
Моє ім’я –
Гея.
Я –
Богиня.
Сила.
Моя мати –
Любов.
Коли я плачу –
Світ тоне
у сльозах.
Я тримаю в обіймах загублений
Час.
Моє ім’я – Гея.
Я – Гея.
Час.
Час.
Час.