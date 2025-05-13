Політ, дракони і косплей Руслани: номер Юстини Стечковської з Польщі на Євробаченні 2025

Польщу на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представила співачка Justyna Steczkowska (Юстина Стечковська) з композицією Gaja. Вона виступила другою у першому півфіналі.

Більше про артистку з чотирма октавами голосу, багаторічною сценічною кар’єрою та її символічну конкурсну пісню – у матеріалі.

Justyna Steczkowska: біографія представниці Польщі на Євробаченні-2025

Justyna Steczkowska (Юстина Стечковська) народилася 2 серпня 1972 року в Ряшеві. Її творчий шлях розпочався з перемоги у програмі Szansa na sukces та Гран-прі на фестивалі в Ополе у 1994 році. Вже наступного року вона вперше представила Польщу на Євробаченні з піснею Sama, де посіла 18-те місце.

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Співачка має майже чотири октави діапазону. Вона не лише вокалістка, а й скрипалька, композиторка, авторка пісень, акторка та фотографиня. За свою кар’єру Юстина випустила 19 студійних альбомів, записала понад 200 пісень і дала понад 3 тис. концертів. Її дебютний диск Dziewczyna Szamana став платиновим, а наступні альбоми неодноразово здобували золотий і платиновий статус.

Стечковська – володарка численних нагород, зокрема шести премій Фридерика, двох Вікторів, Róże Gali та Bursztynowy Słowik. Вона також була зіркою телевізійних шоу, зокрема Танці з зірками та The Voice of Poland, де отримала прізвисько Пані професорка за свою глибоку експертизу й вимогливість.

У 2024 році Justyna Steczkowska вже була фавориткою закритого відбору на Євробачення з піснею Witch-er Tarohoro, але тоді посіла друге місце. Через рік повернулася – і перемогла.

У творчому доробку співачки, на жаль, є епізод співпраці з представником російського шоубізнесу. Щоправда, це сталося задовго до початку агресії РФ проти України. У 1999 році Юстина Стечковська зіграла головну роль у фільмі Na koniec świata, де її партнером став російський актор Олександр Домогаров. Разом вони також виконали танго Чи можуть брехати ці очі.

Justyna Steczkowska – Gaja (Гея): про що пісня

Композиція Gaja вийшла 28 листопада 2024 року як п’ятий сингл з альбому Witch Tarohoro. Назва пісні відсилає до грецької богині Геї – уособлення Землі, матері всього живого. Цей образ став метафорою жіночої сили, самоповаги та здатності до відновлення після знецінення.

У тексті пісні головна героїня звертається до себе як до Геї, Богині й Сили, що черпає життєву міць із любові. Вона долає біль і відторгнення, усвідомлюючи, що є набагато сильнішою за того, хто її відкинув.

Композиція закінчується польсько-слов’янськими мантрами, які використовуються в духовних практиках. Юстина вже застосовувала їх у пісні Witch Tarohoro, і тут вони символізують очищення, захист, мудрість і перехід до нового життєвого етапу.

Переклад пісні Justyna Steczkowska – Gaja (Гея)

Гея

Ти ранив моє серце

Ти –

Той, для кого моя любов – ніщо.

Ти залишив на мені свій слід,

Розбудив крик самотності.

Моє ім’я –

Гея.

Я –

Богиня.

Сила.

Моя мати –

Любов.

Коли я плачу –

Світ тоне у сльозах.

Я тримаю в обіймах загублений час.

Гея.

Я – Гея.

Час.

Я – Гея.

Я – творець твого «Я»,

Загибель душі і твоє

Спасіння.

У крові пульсує

Час.

Свята вода змиває

Долю.

Моє ім’я –

Гея.

Я –

Богиня.

Сила.

Моя мати –

Любов.

Коли я плачу –

Світ тоне

у сльозах.

Я тримаю в обіймах загублений

Час.

Моє ім’я – Гея.

Я – Гея.

Час.

Час.

Час.

Justyna Steczkowska – Gaja на Євробаченні 2025: відео виступу

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