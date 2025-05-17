17 мая в Базеле стартовал финал Евровидения 2025. Именно сегодня объявят имя победителя песенного конкурса. Зрители могут поддержать любимых исполнителей своими голосами.

Факты ICTV узнавали, как проголосовать на Евровидении 2025.

Евровидение 2025: как проголосовать, правила

Правила голосования на Евровидении 2025 определены Европейским вещательным союзом и состоят из двух этапов:

голосование зрителей;

оценивание профессионального жюри.

Зрители стран-участниц могут голосовать за понравившиеся выступления через SMS, официальное приложение или сайт, тогда как национальные жюри присуждают баллы отдельно.

При этом не разрешается голосовать за представителя своей страны — например, украинцы не могут поддержать Украину ни одним из доступных способов.

Украинские зрители за границей могли голосовать в полуфинале, где выступал представитель Украины — 13 мая, такая возможность будет во время финала. Но украинцы в пределах страны не могут отдать голос за собственного представителя — группу Ziferblat.

Допускается до 20 голосов за разных артистов или за одного и того же.

Евровидение 2025: как голосовать через приложение

Официальное приложение Евровидения доступно для Android, iOS и Windows. С его помощью зрители стран-участниц могут голосовать за артистов. В качестве бонуса — персональное видеообращение от исполнителей, за которых проголосовали.

Евровидение 2025: как проголосовать через SMS

Участники из участвующих стран могут отправлять голоса с помощью телефонного звонка или SMS. Нужные номера будут появляться на экране во время трансляции в каждой стране. Нужно отправить SMS на номер 7576, указав порядковый номер конкурсанта от 01 до 26, который будет показан на экране во время его выступления.

Как голосовать на Евровидении 2025 через сайт и когда это можно сделать

Веб-сайт esc.vote позволяет проголосовать онлайн — он будет активным в дни прямых эфиров.

Как поддержать Украину

Вы можете голосовать за Украину, если находитесь в стране, которая участвует в Гранд-финале. Но вы не можете голосовать за страну, в которой находитесь.

Голосуйте через официальное приложение Eurovision или на сайте www.esc.vote.

Сколько стоит СМС на Евровидении 2025

Свой голос за участника Евровидения можно отдать онлайн на платформе esc.vote или отправив SMS на номер 7576 с указанием порядкового номера исполнителя от 01 до 26. Стоимость сообщения на номер 7576, чтобы проголосовать на Евровидении 2025 — 8,50 грн.

Украинцы, которые находятся за рубежом, также могут голосовать за представителей Украины.

