Як голосувати на Євробаченні 2025: способи підтримати свого фаворита та вартість СМС

17 травня в Базелі стартував фінал Євробачення 2025. Саме сьогодні оголосять ім’я переможця пісенного конкурсу. Глядачі можуть підтримати улюблених виконавців своїми голосами.

Факти ICTV дізнавалися, як проголосувати на Євробаченні 2025.

Євробачення 2025: як проголосувати, правила

Правила голосування на Євробаченні 2025 визначені Європейською мовною спілкою та складаються з двох етапів:

Зараз дивляться

голосування глядачів;

оцінювання професійного журі.

Глядачі країн-учасниць можуть голосувати за вподобані виступи через SMS, офіційний додаток або сайт, тоді як національні журі присуджують бали окремо.

Водночас не дозволяється голосувати за представника своєї країни — наприклад, українці не можуть підтримати Україну жодним із доступних способів.

Українські глядачі за кордоном могли голосувати в півфіналі, де виступав представник України — 13 травня, така ж можливість буде і під час фіналу. Але українці в межах країни не можуть віддати голос за власного представника — гурт Ziferblat.

Допускається до 20 голосів за різних артистів або за одного й того ж.

Євробачення 2025: як голосувати через застосунок

Офіційний застосунок Євробачення доступний для Android, iOS і Windows. З його допомогою глядачі країн-учасниць можуть голосувати за артистів. Як бонус — персональне відеозвернення від виконавців, за яких проголосували.

Євробачення 2025: як проголосувати через SMS

Учасники з країн, що беруть участь, можуть надсилати голоси за допомогою телефонного дзвінка або SMS. Потрібні номери з’являтимуться на екрані під час трансляції у кожній країні. Треба надіслати SMS на номер 7576, зазначивши порядковий номер конкурсанта від 01 до 26, який буде показано на екрані під час його виступу.

Як голосувати на Євробаченні 2025 через сайт та коли це можна зробити

Вебсайт esc.vote дає змогу проголосувати онлайн — він буде активним у дні прямих ефірів.

Як підтримати Україну

Ви можете голосувати за Україну, якщо перебуваєте у країні, яка бере участь у Гранд-фіналі. Але ви не можете голосувати за країну, в якій перебуваєте.

Голосуйте через офіційний додаток Eurovision або на сайті www.esc.vote.

Скільки коштує СМС на Євробаченні 2025

Свій голос за учасника Євробачення можна віддати онлайн на платформі esc.vote або надіславши SMS на номер 7576 із зазначенням порядкового номера виконавця від 01 до 26. Вартість повідомлення на номер 7576, щоб проголосувати на Євробаченні 2025 — 8,50 грн.

Українці, які перебувають за кордоном, також мають змогу голосувати за представників України.

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Фото: Колаж Факти ICTV

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