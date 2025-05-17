Фаворит или сюрприз: кто победил на Евровидении 2025
В швейцарском Базеле завершился гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025, в котором за победу соревновались 26 стран.
По результатам голосования жюри и зрителей победу одержала Австрия с композицией Wasted Love в исполнении JJ.
Кто победил на Евровидении 2025 — результаты
Финал состоялся 17 мая и длился более четырех часов. Зрители наблюдали за выступлениями представителей со всего континента, а интрига относительно победителя держалась до последнего момента.
В этом году в финал прошли участники из Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албании.
Уже традиционно порядок выступлений был определен жеребьевкой после полуфиналов. Украину в этом году представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
По результатам голосования жюри и зрителей JJ получил 258 и 178 баллов соответственно, что принесло ему победу в Евровидении 2025, которое в следующем году пройдет в Австрии.
Напомним, что композиция Wasted Love — это исповедь о любви, которой не стало. Песня построена вокруг образа человека, который тонет в эмоциях из-за неразделенных чувств, но в то же время остается открытым к любви, даже если она не взаимная.
Австрия все время держалась среди лидеров у букмекеров, а вот фаворит прогнозов — трио Kaj из Швеции — занял четвертое место.