Австрію на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представив співак JJ з композицією Wasted Love. Він виступив дев’ятим у фіналі.

Більше про австрійсько-філіппінського контратенора, який підкорює оперну сцену та поєднує класику з попмузикою, і про його пісню – у матеріалі.

Хто такий JJ: біографія представника Австрії на Євробаченні 2025

Справжнє ім’я артиста – Йоганнес Піч. Він народився у Відні 29 квітня 2001 року. Його батько – австрійський ІТ-спеціаліст, а мати – філіппінська кухарка. Дитинство Йоганнес провів у Дубаї, а у 2016 році родина повернулася до Австрії. У школі його почали називати JJ – саме це ім’я згодом стало його сценічним псевдонімом.

Зараз дивляться

У 2021 році він став фіналістом вокального шоу Starmania в Австрії. Тоді ж познайомився з Теодорою Шпірич, учасницею Євробачення 2023, яка долучилася до його команди як авторка пісень.

Сьогодні JJ виступає на сцені Віденської державної опери, бере участь у класичних постановках, зокрема у Чарівній флейті Моцарта, та продовжує навчання у Віденському університеті музики й мистецтва. Він володіє рідкісним голосом – контратенором, здатним сягати сопранових висот, і поєднує у своїй творчості елементи попу та оперної драматургії.

Серед його музичних вподобань – Марія Каллас, Монтсеррат Кабальє, Вітні Г’юстон і Мерая Кері, а також росіянка Анна Нетребко, що підтримує режим Путіна та фінансувала бойовиків так званої ДНР.

Про що пісня JJ – Wasted Love

Композиція Wasted Love – це сповідь про кохання, якого не стало. Пісня побудована навколо образу людини, що тоне в емоціях через нерозділені почуття, але водночас залишається відкритою до любові, навіть якщо вона не взаємна.

За словами самого JJ, ця пісня – найособистіша в його репертуарі. Вона про момент, коли в серці залишається забагато любові, а поділитися нею вже ні з ким. Це біль, що очищує, і водночас краса самої здатності любити, каже артист.

JJ – Wasted Love: переклад пісні Втрачене кохання

Втрачене кохання

Я – океан любові,

А ти боїшся води.

Не хочеш пірнати,

Тож дозволяєш мені тонути.

Простягаю руку –

А ти спостерігаєш, як я

Віддаляюся

І зникаю за хвилею.

Ти залишив мене у глибинах,

Я тону у своїх почуттях –

Невже ти не бачиш?

Тепер, коли тебе нема,

Усе, що в мене є –

Це втрачене кохання.

Я ледь втримався на поверхні,

Але все ще пливу,

Все ще тримаюся за надію,

Хоча знаю – вона зникає.

Втрачене кохання.

Це – втрачене кохання.

Але навіть така любов

Варта того, щоб її відчути.

JJ – Wasted Love на Євробаченні 2025: відео виступу

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.