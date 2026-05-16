Украина с момента дебюта на Евровидении в 2003 году регулярно проходит в финал конкурса и поражает международную публику своими выступлениями.

Представители нашего государства ни разу не получали ноль баллов и не занимали последнее место. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки, профессионализме украинских артистов и заинтересованности к Евровидению.

Сколько раз Украина побеждала на Евровидении

Украина трижды одерживала победу на международном песенном конкурсе. Впервые трофей Евровидения получила певица Руслана, которая в 2004 году зажгла сцену в Стамбуле настоящими дикими танцами.

Артистка представляла Украину с песней Wild Dances, получив в финале 280 баллов.

Вторую победу на Евровидении Украине принесла Джамала в 2016 году.

Она выступила в Стокгольме с композицией 1944 о трагедии депортации крымских татар. В финале певица получила 534 балла от жюри и зрителей.

Триумф Kalush Orchestra на Евровидении 2022 стал символом единства и поддержки Украины во время полномасштабного вторжения России.

Группа одержала победу в конкурсе в Турине с треком Stefania. Выступление Kalush Orchestra высоко оценили как жюри, так и зрители — в финале коллектив набрал рекордный 631 балл.

Напомним, что первым представителем Украины на Евровидении стал Александр Пономарев. В 2003 году артист занял 14-е место в конкурсе в Риге с песней Hasta la vista.

В этом году Украину в Вене представляет певица Lelеka с песней Ridnym. Артистка вышла на сцену конкурса в финале под седьмым номером.

