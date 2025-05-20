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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Фильмы и сериалы с Тарасом Цымбалюком, которые стоит посмотреть — подборка

Тарас Цимбалюк
Фото: Тарас Цымбалюк

Этой осенью на СТБ стартует новый сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. Кажется, именно этого и ждали зрители — харизматичный, искренний и знакомый по десяткам ролей в кино и на телевидении.

Его уже успели полюбить за роли Карпа Кайдаша, Андрея из Кофе с кардамоном, Назара из Крепостной, а также за участие в популярных сериалах.

В каких фильмах и сериалах снимался Тарас Цымбалюк

На сегодня в активе актера — почти 100 проектов. Это и полнометражные фильмы, и телесериалы, среди которых немало многосезонных.

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Сериалы с Тарасом Цымбалюком

  • Кофе с кардамоном — романтическая драма, где он играет священника Андрея, брата главной героини Анны.
  • Крепостная — один из самых успешных костюмированных сериалов последних лет, где Тарас сыграл кузнеца Назара.
  • Вскрытие покажет (2-й и 3-й сезоны) — красавчик, но лжец Илья Левченко, вскруживший голову главной героине.
  • Связь — сериал, рассказывающий о жизни украинцев после начала полномасштабной войны, где Цымбалюк играет главного героя Сергея.
  • Поймать Кайдаша — уже культовый украинский сериал, где Цымбалюк сыграл Карпа Кайдаша.

Также увидеть Тараса Цымбалюка можно в сериалах Пес, Полкан, Первые дни, Успеть до 30, Женский доктор, Суперкопы, Центральная больница, Неверная, Любовь и пламя и многих других.

Фильмы с Тарасом Цымбалюком

  • Черный ворон — экранизация романа Василия Шкляра, где Тарас сыграл повстанца Ивана Черноуса.
  • Круты 1918 — роль Мухи, одного из центральных героев.
  • Конотопская ведьма — хоррор о наказании оккупантов, вышедший в 2024 году.
  • комедии 2025 года Когда ты выйдешь замуж? и Песики — здесь актер раскрыл себя в забавных и ярких персонажах.

Как видим, Тарас Цымбалюк умеет быть разным: драматическим, суровым, ироничным или романтичным. Поэтому его герои надолго остаются в памяти. Если вы еще не видели сериалы и фильмы с его участием, самое время наверстать упущенное перед премьерой Холостяка 14.

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Тарас Цимбалюк

Тарас Цымбалюк, Холостяк
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