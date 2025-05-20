Фільми й серіали з Тарасом Цимбалюком, які варто подивитися – добірка
Цієї осені на СТБ стартує новий сезон романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Здається, саме цього й чекали глядачі – харизматичний, щирий і знайомий за десятками ролей у кіно та на телебаченні.
Його вже встигли полюбити за ролі Карпа Кайдаша, Андрія з Кави з кардамоном, Назара з Кріпосної, а також за участь у популярних серіалах.
У яких фільмах і серіалах знімався Тарас Цимбалюк
На сьогодні в активі актора – майже 100 проєктів. Це й повнометражні фільми, і телесеріали, серед яких чимало багатосезонних.
Серіали з Тарасом Цимбалюком
- Кава з кардамоном – романтична драма, де він грає священника Андрія, брата головної героїні Анни.
- Кріпосна – один із найуспішніших костюмованих серіалів останніх років, де Тарас зіграв коваля Назара.
- Розтин покаже (2-й та 3-й сезони) – красунчик, але брехун Ілля Левченко, що закрутив голову головній героїні.
- Звʼязок – серіал, що розповідає про життя українців після початку повномасштабної війни, де Цимбалюк грає головного героя Сергія.
- Спіймати Кайдаша – вже культовий український серіал, де Цимбалюк зіграв Карпа Кайдаша.
Також побачити Тараса Цимбалюка можна в серіалах Пес, Полкан, Перші дні, Встигнути до 30, Жіночий лікар, Суперкопи, Центральна лікарня, Невірна, Кохання та полумʼя й багатьох інших.
Фільми з Тарасом Цимбалюком
- Чорний ворон – екранізація роману Василя Шкляра, де Тарас зіграв повстанця Івана Чорноуса.
- Крути 1918 – роль Мухи, одного із центральних героїв.
- Конотопська відьма – горор про покарання окупантів, що вийшов у 2024 році.
- комедії 2025 року Коли ти вийдеш заміж? та Песики – тут актор розкрив себе у кумедних та яскравих персонажах.
Як бачимо, Тарас Цимбалюк вміє бути різним: драматичним, суворим, іронічним чи романтичним. Тому його герої надовго залишаються в пам’яті. Якщо ви ще не бачили серіали та фільми з його участю, саме час надолужити перед прем’єрою Холостяка 14.