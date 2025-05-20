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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Фільми й серіали з Тарасом Цимбалюком, які варто подивитися – добірка

Тарас Цимбалюк
Фото: Тарас Цимбалюк

Цієї осені на СТБ стартує новий сезон романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Здається, саме цього й чекали глядачі – харизматичний, щирий і знайомий за десятками ролей у кіно та на телебаченні.

Його вже встигли полюбити за ролі Карпа Кайдаша, Андрія з Кави з кардамоном, Назара з Кріпосної, а також за участь у популярних серіалах.

У яких фільмах і серіалах знімався Тарас Цимбалюк

На сьогодні в активі актора – майже 100 проєктів. Це й повнометражні фільми, і телесеріали, серед яких чимало багатосезонних.

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Серіали з Тарасом Цимбалюком

  • Кава з кардамоном – романтична драма, де він грає священника Андрія, брата головної героїні Анни.
  • Кріпосна – один із найуспішніших костюмованих серіалів останніх років, де Тарас зіграв коваля Назара.
  • Розтин покаже (2-й та 3-й сезони) – красунчик, але брехун Ілля Левченко, що закрутив голову головній героїні.
  • Звʼязок – серіал, що розповідає про життя українців після початку повномасштабної війни, де Цимбалюк грає головного героя Сергія.
  • Спіймати Кайдаша – вже культовий український серіал, де Цимбалюк зіграв Карпа Кайдаша.

Також побачити Тараса Цимбалюка можна в серіалах Пес, Полкан, Перші дні, Встигнути до 30, Жіночий лікар, Суперкопи, Центральна лікарня, Невірна, Кохання та полумʼя й багатьох інших.

Фільми з Тарасом Цимбалюком

  • Чорний ворон – екранізація роману Василя Шкляра, де Тарас зіграв повстанця Івана Чорноуса.
  • Крути 1918 – роль Мухи, одного із центральних героїв.
  • Конотопська відьма – горор про покарання окупантів, що вийшов у 2024 році.
  • комедії 2025 року Коли ти вийдеш заміж? та Песики – тут актор розкрив себе у кумедних та яскравих персонажах.

Як бачимо, Тарас Цимбалюк вміє бути різним: драматичним, суворим, іронічним чи романтичним. Тому його герої надовго залишаються в пам’яті. Якщо ви ще не бачили серіали та фільми з його участю, саме час надолужити перед прем’єрою Холостяка 14.

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Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк, Холостяк
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