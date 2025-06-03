Будівлю трусило, ліжко тремтіло: Саша Бо з дітьми пережила землетрус в Туреччині

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо опинилася в епіцентрі землетрусу в Туреччині. Вона разом із дітьми наразі перебуває на відпочинку в місті Фетхіє.

Саша Бо про землетрус в Туреччині

У сториз в Instagram блогерка повідомила, що землетрус відбувся близько 02:17 ночі і тривав до 10 секунд. Через підземні поштовхи вода в басейнах здійнялася хвилями, будівлю трусило, а ліжко тремтіло.

– Сьогодні (3 червня, – Ред.) вночі ми з дітьми пережили 6-бальний землетрус. Називається, втекли від стресових українських реалій. Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялася хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло, – поділилася вона.

За словами Саші, їй було страшно, але вона змогла опанувати себе і не піддатися паніці.

Зараз дивляться

– Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала. Місцеві кажуть, що звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус, – додала Саша Бо.

Що відомо про землетрус в Туреччині

Вночі 3 червня землетрус магнітудою 5,8 сколихнув прибережне місто Туреччини Мармарис. Поштовхи відчувалися в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.

Внаслідок землетрусу у Туреччині близько 70 людей отримали поранення, вистрибнувши з вікон або балконів, щоб вибратися зі своїх будинків. 14-річна дівчинка померла в лікарні через напад панічної атаки, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

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