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Землетрясение в Турции: погиб ребенок, еще почти 70 человек пострадали

Землетрус
Фото: Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло прибрежный город Турции Мармарис.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Землетрясение в Турции: что известно

Сообщается, что в результате землетрясения в Турции около 70 человек получили ранения, выпрыгнув из окон или балконов, чтобы выбраться из своих домов. 14-летняя девочка умерла в больнице из-за приступа панической атаки, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Пока неизвестно, были ли у ребенка какие-то сопутствующие заболевания.

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О значительных разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Президиум управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщил, что землетрясение произошло в 02:17 ночи в Средиземном море, недалеко от курортного города Мармарис. Толчки ощущались в соседних регионах, в частности на греческом острове Родос.

На Родосе туристы и местные жители провели несколько часов за пределами своих отелей и домов. Власти острова заявили, что ущерб от землетрясения был незначительным.

По словам Ефтимиоса Леккаса, председателя греческой Организации по планированию и защите от землетрясений, эпицентр толчков зафиксировали на глубине 60 километров.

Стоит заметить, что Турция расположена на вершине крупных разломов, и здесь часто происходят землетрясения.

В 2023 году землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни более 53 000 человек в Турции и разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях. Еще 6 тыс. человек погибли в северных районах соседней Сирии.

Источник: AP News

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