Землетрясение в Турции: погиб ребенок, еще почти 70 человек пострадали

Землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло прибрежный город Турции Мармарис.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Землетрясение в Турции: что известно

Сообщается, что в результате землетрясения в Турции около 70 человек получили ранения, выпрыгнув из окон или балконов, чтобы выбраться из своих домов. 14-летняя девочка умерла в больнице из-за приступа панической атаки, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Пока неизвестно, были ли у ребенка какие-то сопутствующие заболевания.

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О значительных разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Президиум управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщил, что землетрясение произошло в 02:17 ночи в Средиземном море, недалеко от курортного города Мармарис. Толчки ощущались в соседних регионах, в частности на греческом острове Родос.

Türkiye-Marmaris açıklarında 6,2-6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris’in 30 km güney, Söğüt’ün 16 km güneydoğusu, Rodos Adası’nın 17 km kuzeydoğusu açıklarında, Ege-Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşti. Halk, sokaklara çıktı. pic.twitter.com/KhzIUcUUXm — RUSEN || Press (@RusenPress) June 2, 2025

⚠️ Earthquake Alert: Turkey ????????

At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey — governor confirms. Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.

Stay safe, Türkiye. ????????#Earthquake #Marmaris… pic.twitter.com/Qqiz5R2QGB — The Curious Quill (@PleasingRj) June 3, 2025

На Родосе туристы и местные жители провели несколько часов за пределами своих отелей и домов. Власти острова заявили, что ущерб от землетрясения был незначительным.

По словам Ефтимиоса Леккаса, председателя греческой Организации по планированию и защите от землетрясений, эпицентр толчков зафиксировали на глубине 60 километров.

Стоит заметить, что Турция расположена на вершине крупных разломов, и здесь часто происходят землетрясения.

В 2023 году землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни более 53 000 человек в Турции и разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях. Еще 6 тыс. человек погибли в северных районах соседней Сирии.

Источник : AP News

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