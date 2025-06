Землетрясение в Турции: погиб ребенок, еще почти 70 человек пострадали

Землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло прибрежный город Турции Мармарис.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что в результате землетрясения в Турции около 70 человек получили ранения, выпрыгнув из окон или балконов, чтобы выбраться из своих домов. 14-летняя девочка умерла в больнице из-за приступа панической атаки, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Пока неизвестно, были ли у ребенка какие-то сопутствующие заболевания.

О значительных разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Президиум управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщил, что землетрясение произошло в 02:17 ночи в Средиземном море, недалеко от курортного города Мармарис. Толчки ощущались в соседних регионах, в частности на греческом острове Родос.

