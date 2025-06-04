Меган Маркл показала новое фото дочери Лилибет: девочке исполнилось 4 года

Жена принца Гарри Меган Маркл поздравила дочь Лилибет с днем рождения и показала ее новое фото. В среду, 4 июня, девочке исполнилось четыре года.

Меган Маркл поделилась кадрами с дочкой

На личной странице в Instagram герцогиня Сассекская опубликовала черно-белый снимок, на котором обнимает Лилибет. В кадре частично видно лицо внучки британского короля Чарльза III.

Также Меган Маркл показала фото, сделанное сразу после рождения Лилибет четыре года назад. На нем герцогиня держит на руках крошечную дочь.

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— С днем рождения, наша прекрасная девочка! Четыре года назад она появилась в нашей жизни, и с тех пор каждый день становится ярче и лучше. Спасибо всем, кто посылает любовь и отмечает ее особый день! — написала супруга принца Гарри.

Отметим, что у Меган Маркл и принца Гарри также есть 6-летний сын Арчи. После отказа от королевских полномочий супруги не появляются с детьми на публике, а герцогиня Сассекская обычно публикует фото, на которых сын и дочь изображены сзади.

По словам королевского эксперта, принц Гарри не в восторге от того, что Меган Маркл привлекает их детей к продвижению ее нового бренда As Ever.

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