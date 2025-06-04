Меган Маркл показала нове фото доньки Лілібет: дівчинці виповнилося 4 роки

Дружина принца Гаррі Меган Маркл привітала доньку Лілібет з днем народження та показала її нове фото. У середу, 4 червня, дівчинці виповнилося чотири роки.

Меган Маркл поділилася кадрами з донькою

На особистій сторінці в Instagram герцогиня Сассекська опублікувала чорно-білий знімок, на якому обіймає Лілібет. У кадрі частково видно обличчя онуки британського короля Чарльза III.

Також Меган Маркл показала фото, зроблене одразу після народження Лілібет чотири роки тому. На ньому герцогиня тримає на руках крихітну донечку.

Зараз дивляться

– З днем народження, наша прекрасна дівчинко! Чотири роки тому вона з’явилася в нашому житті, і відтоді кожен день стає яскравішим і кращим. Дякуємо всім, хто надсилає любов і відзначає її особливий день! – написала дружина принца Гаррі.

Зазначимо, що у Меган Маркл і принца Гаррі також є 6-річний син Арчі. Після відмови від королівських повноважень подружжя не з’являється з дітьми на публіці, а герцогиня Сассекська зазвичай публікує фото, на яких син і донька зображені ззаду.

За словами королівського експерта, принц Гаррі не в захваті від того, що Меган Маркл залучає їхніх дітей до просування її нового бренду As Ever.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.