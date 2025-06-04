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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Меган Маркл показала нове фото доньки Лілібет: дівчинці виповнилося 4 роки

Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі Меган Маркл привітала доньку Лілібет з днем народження та показала її нове фото. У середу, 4 червня, дівчинці виповнилося чотири роки.

Меган Маркл поділилася кадрами з донькою

На особистій сторінці в Instagram герцогиня Сассекська опублікувала чорно-білий знімок, на якому обіймає Лілібет. У кадрі частково видно обличчя онуки британського короля Чарльза III.

Також Меган Маркл показала фото, зроблене одразу після народження Лілібет чотири роки тому. На ньому герцогиня тримає на руках крихітну донечку.

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– З днем народження, наша прекрасна дівчинко! Чотири роки тому вона з’явилася в нашому житті, і відтоді кожен день стає яскравішим і кращим. Дякуємо всім, хто надсилає любов і відзначає її особливий день! – написала дружина принца Гаррі.

Зазначимо, що у Меган Маркл і принца Гаррі також є 6-річний син Арчі. Після відмови від королівських повноважень подружжя не з’являється з дітьми на публіці, а герцогиня Сассекська зазвичай публікує фото, на яких син і донька зображені ззаду.

За словами королівського експерта, принц Гаррі не в захваті від того, що Меган Маркл залучає їхніх дітей до просування її нового бренду As Ever.

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