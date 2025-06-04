Меган Маркл показала нове фото доньки Лілібет: дівчинці виповнилося 4 роки
Дружина принца Гаррі Меган Маркл привітала доньку Лілібет з днем народження та показала її нове фото. У середу, 4 червня, дівчинці виповнилося чотири роки.
Меган Маркл поділилася кадрами з донькою
На особистій сторінці в Instagram герцогиня Сассекська опублікувала чорно-білий знімок, на якому обіймає Лілібет. У кадрі частково видно обличчя онуки британського короля Чарльза III.
Також Меган Маркл показала фото, зроблене одразу після народження Лілібет чотири роки тому. На ньому герцогиня тримає на руках крихітну донечку.
– З днем народження, наша прекрасна дівчинко! Чотири роки тому вона з’явилася в нашому житті, і відтоді кожен день стає яскравішим і кращим. Дякуємо всім, хто надсилає любов і відзначає її особливий день! – написала дружина принца Гаррі.
Зазначимо, що у Меган Маркл і принца Гаррі також є 6-річний син Арчі. Після відмови від королівських повноважень подружжя не з’являється з дітьми на публіці, а герцогиня Сассекська зазвичай публікує фото, на яких син і донька зображені ззаду.
За словами королівського експерта, принц Гаррі не в захваті від того, що Меган Маркл залучає їхніх дітей до просування її нового бренду As Ever.