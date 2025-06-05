Лунный календарь на июнь 2025: как планировать дела в начале лета
В июне 2025 года фазы Луны, как и всегда, будут влиять на наше эмоциональное состояние, активность и успешность в различных сферах жизни.
Факты ICTV подготовили лунный календарь на июнь, чтобы вы могли сориентироваться, когда лучше принимать важные решения, когда отправляться в путешествие, а когда стоит отдохнуть и побыть наедине со своими мыслями.
Фазы Луны в июне 2025 года
- 1-10 июня — растущая Луна.
- 11 июня — полная Луна.
- 12-24 июня — убывающая Луна.
- 25-26 июня — новолуние.
- 27-30 июня — растущая Луна.
Лунный календарь на июнь 2025 — благоприятные дни
В июне 2025 года благоприятными днями будут: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 числа.
1 июня — день подходит для развития проектов, начатых в новолуние. Постепенно увеличивайте физические и интеллектуальные нагрузки, устанавливайте новые связи и приобретайте новые навыки.
3-6 июня — в этот период направляйте энергию на преодоление препятствий, не бойтесь действовать активно, смело принимайте решения. Увеличивайте физическую активность — организм способен выдержать интенсивные нагрузки.
10 июня — это время повышенной интуиции, творческого вдохновения и способности к нестандартному мышлению.
17-18 июня — в эти дни астрологи советуют уделить время анализу событий и опыта, полученного ранее. Благоприятный период для духовных практик и процессов, требующих сосредоточения.
20, 22 июня — энергетика этой фазы способствует спокойствию и отдыху. Уделите внимание внутреннему очищению, освободите пространство от всего ненужного. Поддерживайте организм через правильное питание и качественный сон.
24-27 июня — составьте планы и сформируйте намерения на новый лунный цикл. Уделите время внутренней работе и самоанализу. Начинайте новые проекты и доверяйте своей интуиции.
Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на июнь 2025 года
- Благоприятные дни для путешествий: 4, 7, 10, 12, 17, 18.
- Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 17, 24, 27.
- Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27.
- Благоприятные дни для творчества и спорта: 2, 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28.
- Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21.
- Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27.
Неблагоприятные дни в июне 2025 года
В июне 2025 года будет несколько неблагоприятных дней, когда стоит быть осторожным и избегать активных действий: 14, 15, 16 числа.
Этот период характеризуется эмоциональной опустошенностью, а также снижением жизненных сил и энергии. Рекомендуется минимизировать физические и эмоциональные нагрузки, чтобы организм смог восстановиться.
В эти дни избегайте принятия важных решений, лучше сосредоточьтесь на завершении и упорядочении начатых проектов. Поддерживайте иммунную систему через сбалансированное питание и отдых.