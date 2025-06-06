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Звезды об обстреле Киева 6 июня: Было очень громко

зірки про атаку на Київ 6 червня 2025
Фото: Ольга Сумская, Григорій Решетнік, Маша Єфросініна

Киев накрыла одна из самых мощных комбинированных атак за последнее время. В ночь на 6 июня взрывы раздавались в восьми районах города. Пострадали не менее 20 человек, четверо погибли.

Украинские звезды во время атаки делились своими эмоциями, ведь эту ночь они, как и другие киевляне, провели в укрытиях.

Реакция звезд на обстрел Киева в ночь на 6 июня 2025

Ведущая Маша Ефросинина пересидела взрывы в метро, где люди поддерживали друг друга теплом и чаем. Она сосредоточилась на поиске хорошего, что произошло ночью. В частности, выяснила, что с подругами все в порядке, и узнала о приятных изменениях в графике.

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– Мой утренний грим перенесли с 8:00 на 12:00 (счастье есть). Скоро все закончится… Жизнь берет свое. Просто берегите ее, – обратилась к подписчикам знаменитость.

Маша Єфросиніна про атаку на Київ 6 червня 2025

Фото: Маша Ефросинина/Instagram

Телеведущая Леся Никитюк призвала фолловеров немедленно спускаться в укрытие, опубликовав сторис с паркинга.

Леся Нікітюк про атаку на Київ 6 червня 2025

Фото: Леся Никитюк/Instagram

Актриса Ольга Сумская показала, как вместе с любимцем и одеялом устроилась на ночь в гараже. Она рассказала, что дочь спит в машине, а для мужа подготовлен матрас.

– Устроились, – прокомментировала фото Сумская.

Ольга Сумська про атаку на Київ 6 червня 2025

Фото: Ольга Сумская/Instagram

Блогер Кристина Решетник зафиксировала время взрывов – 2:50 ночи – и призналась, что каждый новый кажется ей более мощным, чем предыдущий.

Ее муж и бессменный ведущий романтического реалити Холостяк Григорий Решетник добавил, что в Киеве “очень громко”.

Решетники про атаку на Київ 6 червня 2025

Фото: Кристина и Григорий Решетник/Instagram

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова провела ночь в ванной с маленьким Мишей. Она показала переписку с мужем, в которой делилась эмоциями из-за атаки.

– Бывали разные ночи, но такой еще не было. Еще и сама с Мишей. Писала мужу… Я благодарю Вооруженные силы за такую мощную защиту, – написала Катя.

Катя Репяхова про атаку на Київ 6 червня 2025

Фото: Екатерина Репяхова/Instagram

Блогер Алина Шаманская поделилась, что впервые слышала взрывы в укрытии, но старалась сохранять спокойствие. Утром она на рассвете опубликовала фото красного неба и благодарность силам ПВО.

– Рассвет приходит всегда, – жизнеутверждающе заметила Шаманская.

Аліна Шаманська про атаку на Київ 6 червня 2025

Фото: Алина Шаманская/Instagram

Также ночью 6 июня взрывы раздавались в Тернополе, Луцке, Львове и других городах Украины.

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