Зірки про обстріл Києва 6 червня: Було дуже гучно

Київ накрила одна з найпотужніших комбінованих атак за останній час. В ніч на 6 червня вибухи лунали у восьми районах міста. Постраждали щонайменше 20 людей, четверо загинули.

Українські зірки під час атаки ділилися власними емоціями, адже цю ніч вони, як інші кияни, провели в укриттях.

Реакція зірок на обстріл Києва в ніч на 6 червня 2025

Ведуча Маша Єфросиніна пересиділа вибухи в метро, де люди підтримували одне одного теплом і чаєм. Вона зосередилася на пошуках хорошого, що сталося вночі. Зокрема, зʼясувала, що з подругами все гаразд та дізналася про приємні зміни в графіку.

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– Мій ранішній грим перенесли з 8:00 на 12:00 (щастя є). Скоро все закінчиться… Життя бере своє. Просто бережіть його, – звернулася до підписників знаменитість.

Телеведуча Леся Нікітюк закликала фоловерів негайно спускатися в укриття, опублікувавши сторис з паркінгу.

Акторка Ольга Сумська показала, як разом з улюбленцем та ковдрою влаштувалася на ніч у гаражі. Вона розповіла, що донька спить в машині, а для чоловіка підготовлений матрац.

– Вмостилися, – прокоментувала фото Сумська.

Блогерка Христина Решетник зафіксувала час вибухів – 2:50 ночі – та зізналася, що кожна нова така видається їй масованішою за попередню.

Її чоловік та незмінний ведучий романтичного реаліті Холостяк Григорій Решетник додав, що у Києві “дуже гучно”.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова провела ніч в ванні з маленьким Михасем. Вона показала листування з чоловіком, в якому ділилася емоціями через атаку.

– Різні ночі бували, але такої ще не було. Ще і сама з Мішею. Писала чоловіку… Я дякую Збройним силам за такий потужний захист, – написала Катя.

Блогерка Аліна Шаманська поділилася, що вперше чула вибухи в укритті, але намагалася зберігати спокій. Зранку вона світанку опублікувала фото червоного неба та подяку силам ППО.

– Світанок приходить завжди, – життєствердно зауважила Шаманська.

Також вночі 6 червня вибухи лунали у Тернополі, Луцьку, Львові та інших містах України.

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