Події ночі 6 червня: вибухи в Києві, Тернополі, Луцьку та Львові, “бавовна” у РФ

З вечора черверга і протягом ночі 6 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів, балістики та крилатих ракет Калібр.

Сьогодні вибухи лунали у Києві, Тернополі, Луцьку, Львові та інших містах України.

В російському Брянську цієї ночі також не спали – там нібито атакували місцевий аеродром з Іскандерами.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 6 червня травня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Києві

Під час комбінованої атаки РФ на Київ вибухи лунали у восьми районах столиці.

На жаль, наразі відомо про чотирьох загиблих у Києві, ще 20 людей поранено, 16 з яких госпіталізовано.

Зафіксовано численні пожежі та руйнування через падіння збитих ворожих цілей.

Зокрема, пошкоджено колії Київського метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна, тому щонайменше протягом найближчої доби поїзди рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна.

Вибухи в Луцьку

У Луцьку вночі 6 червня також лунали вибухи – відбивали комбіновану атаку агресора. Тут зафіксували 15 безпілотників та шість ракет.

Під час обстрілу пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, постраждали п’ятеро людей.

Також у багатьох будинках і окремих навчальних закладах повибивало вікна, пошкоджено державну установу та комерційні об’єкти, приватні автомобілі.

Удар по Тернополю

Внаслідок вибухів у Тернополі під час масованої комбінованої атаки з боку РФ пошкоджено промислові обʼєкти та інфраструктура, спалахнули пожежі, частина міста без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.

Відомо, що ворог вдарив по місту крилатими ракетами Калібр та БпЛА типу Шахед, постраждали 5 людей.

Також після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

Тому фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці і радять не відкривати вікна.

Вибухи у Львові та області

Вночі Львівська область зазнала комбінованого удару армії РФ.

Вибухи у Львові та на території регіону лунали з початку доби – ППО відбивала атаку дронів і ракет.

Відомо про пощкодження промислового об’єкта у Дрогобицькому районі.

Також у кількох селах під Львовом є проблеми з електропостачанням, на місці працює аварійна бригада Львівобленерго.

Вибухи на аеродромі в російському Брянську

Ще з вечора жителі російського Брянська повідомляли про гучні вибухи та пожежу в районі місцевого аеродрому.

Деякі російські блогери припускають, що ціллю атаки БпЛА могли бути ракетні комплекси Іскандер, які нібито розміщувалася на його території

Згодом вони заявили про повторні детонації та підтвердили знищення Іскандерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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