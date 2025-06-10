Жизнь без фильтров: Решетники показали, как с детьми прятались во время обстрела Киева

Телеведущий Григорий Решетник и его жена, блогер Кристина, показали, как вместе с тремя сыновьями прятались во время массированной атаки РФ на Киев 10 июня. Ночью российская армия нанесла удар по Украине 322 средствами воздушного нападения.

Решетники о ночном обстреле Киева

На личной странице в Instagram Григорий показал “жизнь без фильтров и украшений”. В 02:30 супруги вместе с сыновьями, Иваном Дмитрием и Александром, спустились в укрытие, поскольку в столице было очень громко.

— Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганным взглядом ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно — пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их, — написал Решетник.

Ведущий добавил, что в Украине, в частности в Киеве, очень сложно жить — особенно с детьми и ночью. Однако Решетник убежден: как бы сложно ни было, украинцы достойно пройдут этот путь, а России никогда не удастся нас победить.

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— Мир сломался, мир сошел с ума. Его правители, доживая свой век, хотят добить его окончательно. Однако не удастся — его спасут наши герои, героини и вера и любовь в глазах наших детей. Держимся, родные — мы обязательно выстоим и достойно пройдем этот путь! Обнимаю вас, — написал Григорий.

Кристина Решетник в сториз в Instagram опубликовала фото сына, который спит в машине во время ночной атаки на столицу. Вероятно, семья пряталась на паркинге.

— Каждую ночь одно и то же. Когда эти нелюди покинут этот мир навсегда. Чтобы дети спали в своих кроватях и не слышали звуков взрывов, — написала Кристина.

Также жена Григория Решетника поделилась видео, на котором слышны непрерывные звуки взрывов.

— Силы покидают чат, потому что на часах 04:00 утра, а я так и не ложилась еще сегодня. Но оптимизм никуда не делся — потому что только так есть шанс не сойти с ума от всего, что происходит у нас и в мире, — добавила Кристина.

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