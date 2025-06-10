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РФ ночью атаковала Украину 315 БпЛА, баллистикой и Искандерами: сколько уничтожено

ППО, ракета, вибух
Фото: Факти ICTV

Ночная атака на Украину 10 июня продолжалась с вечера понедельника и закончилась ранним утром. Армия РФ нанесла удар 322 средствами воздушного нападения – дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

Комбинированный удар РФ по Украине 10 июня

Сегодня ночью оккупанты запустили в сторону Украины 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курска, Шаталово, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Кроме того, враг нанес удар:

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  • 2 баллистическими ракетами KN-23 – из Воронежской области;
  • 5 крылатыми ракетами Искандер-К – из Курской области.

В Воздушных силах ВСУ говорят, что основное направление удара – город Киев.

По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны обезврежены 284 средства воздушного нападения, из которых 220 сбиты огневыми средствами и 64 — локационно потеряны.

213 дронов сбиты огневыми средствами, 64 ¦локационно потеряны или подавлены РЭБ;

  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К.

Однако зафиксировано попадание в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще в 16.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

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