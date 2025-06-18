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Жить есть за что: Волошин признался, вернется ли в Украину и как зарабатывает

Олександр Волошин
Фото: Александр Волошин

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время войны уехал за границу, ответил, планирует ли вернуться в Украину и на какие средства сейчас живет.

Волошин о возвращении в Украину и заработках

В сториз в Instagram Александр решил пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-Ответ.

Так, у блогера спросили, хотел бы он вернуться в Украину. Волошин отметил, что живет одним днем и старается ничего не планировать. Также он добавил, что приехал бы в Украину, если бы появилась такая возможность. Известно, что сейчас Волошин находится в Польше.

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Олександр Волошин

Фото: Александр Волошин/Instagram

— Стараюсь ничего не планировать. Живу одним днем. Если когда-то выпадет такая возможность, то охотно бы вернулся, — написал блогер.

Также подписчики поинтересовались, как Волошин зарабатывает на жизнь. По словам блогера, в течение последних 10 лет он много работал, поэтому сейчас живет на собственные сбережения. Александр говорит, что для комфортной жизни ему не нужно много средств.

Олександр Волошин

Фото: Александр Волошин/Instagram

Сейчас блогер размышляет над тем, чем бы хотел заниматься, ведь считает, что работать все же нужно.

— Я очень много работал последние 10 лет, поэтому жить жизнь есть за что. Я уже говорил, что мне не нужно много средств для того, чтобы комфортно жить. По крайней мере, не нужно много по моим прошлым меркам. Но в целом сейчас рассматриваю, какому делу посвятить свое время, потому что не работать вообще — з*лупа, — добавил Волошин.

Напомним, что летом прошлого года Александр Волошин уехал из Украины и заявил, что не вернется, пока “эта система при нашей власти”.

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