Жить есть за что: Волошин признался, вернется ли в Украину и как зарабатывает

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время войны уехал за границу, ответил, планирует ли вернуться в Украину и на какие средства сейчас живет.

Волошин о возвращении в Украину и заработках

В сториз в Instagram Александр решил пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-Ответ.

Так, у блогера спросили, хотел бы он вернуться в Украину. Волошин отметил, что живет одним днем и старается ничего не планировать. Также он добавил, что приехал бы в Украину, если бы появилась такая возможность. Известно, что сейчас Волошин находится в Польше.

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— Стараюсь ничего не планировать. Живу одним днем. Если когда-то выпадет такая возможность, то охотно бы вернулся, — написал блогер.

Также подписчики поинтересовались, как Волошин зарабатывает на жизнь. По словам блогера, в течение последних 10 лет он много работал, поэтому сейчас живет на собственные сбережения. Александр говорит, что для комфортной жизни ему не нужно много средств.

Сейчас блогер размышляет над тем, чем бы хотел заниматься, ведь считает, что работать все же нужно.

— Я очень много работал последние 10 лет, поэтому жить жизнь есть за что. Я уже говорил, что мне не нужно много средств для того, чтобы комфортно жить. По крайней мере, не нужно много по моим прошлым меркам. Но в целом сейчас рассматриваю, какому делу посвятить свое время, потому что не работать вообще — з*лупа, — добавил Волошин.

Напомним, что летом прошлого года Александр Волошин уехал из Украины и заявил, что не вернется, пока “эта система при нашей власти”.

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