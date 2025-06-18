Жити є за що: Волошин зізнався, чи повернеться в Україну та як заробляє

Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час війни виїхав за кордон, відповів, чи планує повернутися в Україну та на які кошти зараз живе.

Волошин про повернення в Україну та заробітки

У сториз в Instagram Олександр вирішив поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Запитання-відповідь.

Так, у блогера запитали, чи хотів би він повернутися до України. Волошин зазначив, що живе одним днем і намагається нічого не планувати. Також він додав, що приїхав би в Україну, якби з’явилася така можливість. Відомо, що зараз Волошин перебуває в Польщі.

Зараз дивляться

– Намагаюся нічого не планувати. Живу одним днем. Якщо колись випаде така змога, то залюбки б повернувся, – написав блогер.

Також підписники поцікавилися, як Волошин заробляє на життя. За словами блогера, протягом останніх 10 років він багато працював, тож зараз живе на власні заощадження. Олександр каже, що для комфортного життя йому не потрібно багато коштів.

Наразі блогер розмірковує над тим, чим би хотів займатися, адже вважає, що працювати все ж таки потрібно.

– Я дуже багато працював останні 10 років, тому жити життя є за що. Я вже казав, що мені не потрібно багато коштів для того, щоб комфортно жити. Принаймні, не потрібно багато за моїми минулими мірками. Але загалом зараз розглядаю, якій справі присвятити свій час, тому що не працювати взагалі – з*лупа, – додав Волошин.

Нагадаємо, що влітку минулого року Олександр Волошин виїхав з України та заявив, що не повернеться, поки “ця система при нашій владі”.

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