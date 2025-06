Netflix открывает развлекательные центры в стиле Уэнсдей и Игры в кальмара

Компания Netflix объявила новые подробности об открытии собственных развлекательных центров Netflix House.

Первые два заработают уже в конце 2025 года в Филадельфии (King of Prussia Mall) и Далласе (Galleria Dallas). Третий планируют открыть в 2027 году на бульваре BLVD Las Vegas в Лас-Вегасе.

Netflix House – это более 9 тыс. кв. м развлечений, созданных на основе популярных шоу стриминга, среди которых Уэнсдей, Очень странные дела и Игра в кальмара.

Что будет в новых Netflix House

Каждая локация получит свои уникальные аттракционы. В Далласе появится квест по Очень странным делам – Stranger Things: Escape the Dark. Это приключенческая игра о поисках пропавших жителей Хокинса. Также там откроют Squid Game: Survive the Trials – интерактивную версию южнокорейского хитового шоу.

Филадельфийский центр предложит Wednesday: Eve of the Outcasts — карнавал в стиле Уэнсдей с мрачной атмосферой, а также One Piece: Quest for the Devil Fruit — игру-приключение во вселенной пиратов.

Первые две локации, которые хотят открыть в этом году, получат VR-зону с играми по мотивам шоу, мини-гольф с тематическими сюжетами, кинотеатр Tudum Theater для просмотра контента Netflix, пространство с физическими играми, квестами и ретро-развлечениями, ресторан Netflix Bites с блюдами и коктейлями, вдохновленными сериалами, а также магазин мерча, который будет регулярно обновляться.

В компании обещают, что к постоянным развлечениям постепенно будут добавляться интеграции с другими шоу, в частности с Бриджертонами.

Напомним, что уже в этом году Netflix выпустит финальные сезоны сериалов Очень странные дела и Игра в кальмара. Фанатов Уэнсдей ждет второй сезон шоу.

Источник : Variety

