Netflix відкриває центри розваг у стилі Венздей та Гри в кальмара

Компанія Netflix оголосила нові подробиці про відкриття власних розважальних центрів Netflix House.

Перші два запрацюють вже наприкінці 2025 року у Філадельфії (King of Prussia Mall) та Далласі (Galleria Dallas). Третій планують відкрити у 2027 році на бульварі BLVD Las Vegas у Лас-Вегасі.

Netflix House – це понад 9 тис. кв. м розваг, створених на основі популярних шоу стримінгу, серед яких Венздей, Дивні дива та Гра в кальмара.

Що буде у нових Netflix House

Кожна локація отримає власні унікальні атракціони. У Далласі з’явиться квест за Дивними дивами – Stranger Things: Escape the Dark. Це пригодницька гра про пошуки зниклих мешканців Гокінса. Також там відкриють Squid Game: Survive the Trials — інтерактивну версію південнокорейського хітового шоу.

Філадельфійський центр запропонує Wednesday: Eve of the Outcasts – карнавал у стилі Венздей з темною атмосферою, а також One Piece: Quest for the Devil Fruit — гру-пригоду у всесвіті піратів.

Перші дві локації, що хочуть відкрити цього року, отримають VR-зону з іграми за мотивами шоу, мінігольф із тематичними сюжетами, кінотеатр Tudum Theater для перегляду контенту Netflix, простір з фізичними іграми, квестами та ретро-розвагами, ресторан Netflix Bites зі стравами та коктейлями, натхненними серіалами, а також магазин мерчу, що регулярно оновлюватиметься.

У компанії обіцяють, що до постійних розваг поступово додаватимуть інтеграції з іншими шоу, зокрема з Бріджертонами.

Нагадаємо, що вже цього року Netflix випустить фінальні сезони серіалів Дивні дива та Гра в кальмара. На фанатів Венздей чекає другий сезон шоу.

Джерело : Variety

