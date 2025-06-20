Ярославский навестил пострадавшую от обстрела коллегу: в каком она состоянии
Судья МастерШеф Владимир Ярославский наведался в больницу к своей коллеге Анастасии, которая пострадала в результате российской массированной атаки на Киев ночью 17 июня.
Что известно о состоянии су-шефа Ярославского
В сториз в Instagram Владимир сообщил, что состояние Анастасии стабилизировалось, поэтому врачи перевели ее из реанимации в палату. Девушке постепенно становится лучше.
— Доброе утро. Перед съемками заехал к Насте в больницу. Ее уже перевели из реанимации. Немножко становится лучше, — сказал Владимир и показал, как девушка отдыхает в палате.
Отметим, что Анастасия работает су-шефом Ярославского, ранее она была фуд-продюсером кулинарного проекта МастерШеф.
Девушка жила в доме в Соломенском районе, куда в ночь на 17 июня попала российская ракета. В результате обстрела Анастасия попала в реанимацию, а судья МастерШеф открыл сбор средств на ее лечение.
Квартира девушки была уничтожена вместе с частью дома. По словам Ярославского, его коллега сейчас находится в надежных руках: больница обеспечивает ее всем необходимым.
Фото: Владимир Ярославский