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Зашли убрать: группа Антитела наведалась в разрушенную квартиру Тараса Тополи

Антитіла

Участники группы Антитела публично поддержали Тараса Тополю, чья квартира пострадала в результате российской атаки на Киев ночью 23 июня. Музыканты приехали в жилье коллеги, чтобы помочь навести там порядок.

Участники группы Антитела поддержали Тополю

Музыканты опубликовали видео, снятое в разгромленной квартире Тараса Тополи, и обратились к фронтмену.

— Тарас, здесь у тебя было открыто. Поэтому мы решили зайти поубирать немного, потому что что-то непорядок. Все будет хорошо, мы рядом, — с юмором сказал один из участников коллектива.

На странице группы Антитела в Instagram поблагодарили всех, кто поддержал Тараса Тополя и его семью.

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— Тысячи комментариев и сообщений со словами поддержки, сотни новостей. Видим все и благодарим вас за то, что остаетесь рядом в такой момент. Участники группы и близкие друзья семьи Тараса Тополи уже на месте и помогают навести порядок в квартире. Несмотря на все, продолжаем двигаться дальше, — говорится в официальном заявлении коллектива.

Музыканты призвали поклонников донатить и помогать Вооруженным силам Украины. Также они почтили память всех погибших в результате российской атаки на Киев.

Напомним, что в ночь на 23 июня вражеская ракета попала в соседний дом Тараса Тополи, разрушив там целый подъезд. Взрывная волна разнесла квартиру фронтмена группы Антитела. К счастью, музыкант вместе с женой и детьми не пострадал.

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Фото: Антитела

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