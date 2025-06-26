Анна Винтур покидает пост главной редактора американского Vogue

Анна Винтур уходит с поста главной редактора американского Vogue, занимавшей почти 40 лет.

Об этом сообщило издательство Condé Nast в комментарии CNN.

Легендарная редактор Vogue Анна Винтур уходит с должности

О своем решении Винтур проинформировала команду в четверг. Хотя она больше не будет возглавлять американское издание Vogue, Винтур не покидает компанию полностью – она и дальше будет работать как глобальный директор из контента Condé Nast и будет оставаться глобальной редактором Vogue.

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Роль главной редактора американского Vogue будет трансформирована в новую должность – руководителя редакционного контента.

В течение почти четырех десятилетий Анна Винтур коренным образом изменила Vogue, превратив его из осторожного и консервативного издания в влиятельного игрока модной индустрии, способного как сорвать, так и сделать карьеру дизайнеров.

Vogue – это один из самых влиятельных и авторитетных модных журналов в мире. Впервые издание появилось в США в 1892 году, а затем превратилось в глобальную медиаимперию с локальными версиями в десятках стран. Vogue формирует стандарты красоты, диктует модные тенденции и открывает новые имена в мире стиля, культуры и искусства.

Особое влияние на развитие журнала оказала Анна Винтур, возглавлявшая американское издание с 1988 года. При ее руководстве Vogue стал не только модным справочником, но и социальным явлением, способным изменять целые индустрии.

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