Какой сегодня церковный праздник — 6 июля 2026 года

Православные верующие сегодня чтят память монаха-отшельника Сисоя Великого. По происхождению Сисой был коптом, жил в Египетской пустыне в пещере, в которой до него проживал преподобный Антоний.

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Согласно житию, Сисой учил смирению и надежде на милосердие Бога. От Господа он получил дар чудотворения. Святой умер в 429 году в окружении своих учеников.

Кто празднует день ангела 6 июля 2026 года

День ангела 6 июля отмечают обладатели таких имен: Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна и Юлиана. Не забудьте поздравить родных и знакомых с именинами.

Что нельзя делать 6 июля 2026 года

В этот день церковь не одобряет ссор, ругани, сплетен, зависти, оскорблений и равнодушия.

Народные приметы говорят, что женщинам 6 июля запрещено убирать в доме и заниматься другими домашними делами — это должен делать мужчина.

Также сегодня не рекомендуется спешить, иначе дела закончатся не так, как вы того хотели.

Что можно делать сегодня

В народе Сысоя Великого считали покровителем земледельцев, поэтому сегодня принято молиться о щедром урожае.

6 июля святой отдает всю целебную силу природе, поэтому нужно раньше проснуться и босиком походить по траве. Наши предки верили, что роса в этот день имеет целебные свойства, придаст энергии и здоровья.

Согласно лунному календарю, 6 июля стоит концентрироваться на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Сбалансируйте высокую активность с отдыхом.

Народные приметы на 6 июля 2026 года