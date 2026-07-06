В понедельник, 6 июля, отмечается Всемирный день кардиолога, Всемирный день борьбы с зоонозами и Всемирный день поцелуев.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Сисоя Великого. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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