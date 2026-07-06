Какой сегодня церковный праздник — 6 июля 2026 года
Православные верующие сегодня чтят память монаха-отшельника Сисоя Великого. По происхождению Сисой был коптом, жил в Египетской пустыне в пещере, в которой до него проживал преподобный Антоний.
Согласно житию, Сисой учил смирению и надежде на милосердие Бога. От Господа он получил дар чудотворения. Святой умер в 429 году в окружении своих учеников.
Кто празднует день ангела 6 июля 2026 года
День ангела 6 июля отмечают обладатели таких имен: Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна и Юлиана. Не забудьте поздравить родных и знакомых с именинами.
Что нельзя делать 6 июля 2026 года
В этот день церковь не одобряет ссор, ругани, сплетен, зависти, оскорблений и равнодушия.
Народные приметы говорят, что женщинам 6 июля запрещено убирать в доме и заниматься другими домашними делами — это должен делать мужчина.
Также сегодня не рекомендуется спешить, иначе дела закончатся не так, как вы того хотели.
Что можно делать сегодня
В народе Сысоя Великого считали покровителем земледельцев, поэтому сегодня принято молиться о щедром урожае.
6 июля святой отдает всю целебную силу природе, поэтому нужно раньше проснуться и босиком походить по траве. Наши предки верили, что роса в этот день имеет целебные свойства, придаст энергии и здоровья.
Согласно лунному календарю, 6 июля стоит концентрироваться на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Сбалансируйте высокую активность с отдыхом.
Народные приметы на 6 июля 2026 года
- Листья уже пожелтели — осень и зима придут рано.
- С самого утра сильный туман — ждите похолодания.
- Идет дождь — осень будет дождливой.
- Луна ярко-белого цвета — будет холодно, но без осадков.