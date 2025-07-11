Джастин Бибер представил новый альбом Swag, где спел о кризисе в браке

Певец Джастин Бибер неожиданно выпустил свой седьмой студийный альбом Swag.

Это первая пластинка артиста после Justice, вышедшей в 2021 году, и первая после того, как в 2024 году он стал отцом.

Новый альбом Джастина Бибера Swag — что известно

Альбом, вышедший в пятницу, 11 июля, состоит из 21 трека. В песнях Бибер затрагивает темы отцовства, любви и личных переживаний. В композиции Walking Away он впервые публично говорит о сложностях в отношениях с женой Хейли Бибер.

Сейчас смотрят

– Мы испытываем друг друга на прочность. Я не ухожу. Ты была моим бриллиантом. Я обещал измениться, – поет артист.

Еще одна песня под названием Daisies посвящена сомнениям в отношениях. В треке Go Baby Бибер называет Хейли “иконической” и упоминает ее бьюти-бренд.

Релиз Swag Бибер анонсировал за день до выхода – фанаты заметили билборды с его изображением в Лос-Анджелесе и Рейкьявике. Артист также поделился снимками билбордов и треклистом в своем Instagram.

В 2023 году Джастин Бибер продал права на все свои предыдущие альбомы компании Hipgnosis. По данным Billboard, сумма сделки составила около $200 млн.

Swag – самый личный альбом Бибера

Представители лейбла Def Jam Recordings, на котором вышел новый альбом Джастина Бибера, подтвердили, что пластинка вдохновлена новым этапом жизни певца – семьей, браком и рождением сына.

Альбом вышел на фоне слухов о напряженности в отношениях пары. В последнее время в сети ширились слухи о разводе Биберов.

Фанаты также выражали беспокойство внешним видом певца и предполагали, что он может бороться с зависимостью от психоактивных веществ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.