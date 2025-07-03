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Фанатам BTS приготовиться: группа анонсировала новый альбом и мировое турне

гурт BTS
Фото: Depositphotos

После четырехлетнего перерыва самая успешная музыкальная группа Южной Кореи BTS анонсировала камбэк с новым альбомом и мировым туром весной 2026 года. Об этом заявил лидер группы RM во время прямой трансляции на платформе для фанатов Weverse.

BTS готовят альбом и турне

Это будет первый совместный релиз BTS со времен альбома Proof, который стал самым продаваемым в Южной Корее в 2022 году – разошелся с показателем почти 3,5 млн копий. В этом месяце все семь участников соберутся в США для подготовки к предстоящим выступлениям.

– Начиная с июля, мы планируем создать что-то масштабное, поэтому будем собираться вместе и сосредоточимся на музыке, – сообщил RM.

По его словам, новый альбом группы выйдет весной 2026 года. С этого момента стартует и мировое турне.

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– Мы, конечно, поедем в тур, так что ждите нас по всему миру, – добавил лидер бойз-бэнда.

Группа BTS находилась в творческой паузе с 2022 года, когда ее участники начали проходить военную службу, которая является обязательной для всех южнокорейских мужчин в возрасте до 30 лет из-за угрозы со стороны КНДР. Пятеро из семи участников демобилизовались в июне этого года. Остальные вернулись раньше.

До призыва BTS имели экономическое влияние, которое оценивается в более чем $4,6 млрд и приравнивается к 0,2% ВВП Южной Кореи. Они являются самой стриминговой группой на Spotify и первыми среди K-pop артистов возглавили одновременно чарт Billboard 200 и Billboard Artist 100 в США.

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Источник: The Guardian

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