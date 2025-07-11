Джастін Бібер презентував новий альбом Swag, де заспівав про кризу в шлюбі

Співак Джастін Бібер несподівано випустив свій сьомий студійний альбом Swag.

Це перша платівка артиста після Justice, що вийшла у 2021-му, і перша після того, як у 2024 році він став батьком.

Новий альбом Джастіна Бібера Swag – що відомо

Альбом, що вийшов у пʼятницю, 11 липня, складається з 21 треку. У піснях Бібер порушує теми батьківства, кохання та особистих переживань. У композиції Walking Away він уперше публічно говорить про складнощі у стосунках з дружиною Гейлі Бібер.

Зараз дивляться

– Ми випробовуємо одне одного на міцність. Я не йду. Ти була моїм діамантом. Я обіцяв змінитися, – співає артист.

Ще одна пісня під назвою Daisies присвячена сумнівам у стосунках. У треку Go Baby Бібер називає Гейлі “іконічною” та згадує її бʼюті-бренд.

Реліз Swag Бібер анонсував за день до виходу – фанати помітили білборди із його зображенням у Лос-Анджелесі та Рейкʼявіку. Артист також поділився знімками білбордів і треклистом у своєму Instagram.

У 2023 році Джастін Бібер продав права на всі свої попередні альбоми компанії Hipgnosis. За даними Billboard, сума угоди становила близько $200 млн.

Swag – найособистіший альбом Бібера

Представники лейблу Def Jam Recordings, на якому вийшов новий альбом Джастіна Бібера, підтвердили, що платівка натхнена новим етапом життя співака – родиною, шлюбом і народженням сина.

Альбом вийшов на тлі чуток про напруженість у стосунках пари. Останнім часом у мережі ширилися чутки про розлучення Біберів.

Фанати також висловлювали занепокоєння зовнішнім виглядом співака та припускали, що він може боротися із залежністю від психоактивних речовин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.