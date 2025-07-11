Джастін Бібер презентував новий альбом Swag, де заспівав про кризу в шлюбі
Співак Джастін Бібер несподівано випустив свій сьомий студійний альбом Swag.
Це перша платівка артиста після Justice, що вийшла у 2021-му, і перша після того, як у 2024 році він став батьком.
Новий альбом Джастіна Бібера Swag – що відомо
Альбом, що вийшов у пʼятницю, 11 липня, складається з 21 треку. У піснях Бібер порушує теми батьківства, кохання та особистих переживань. У композиції Walking Away він уперше публічно говорить про складнощі у стосунках з дружиною Гейлі Бібер.
– Ми випробовуємо одне одного на міцність. Я не йду. Ти була моїм діамантом. Я обіцяв змінитися, – співає артист.
Ще одна пісня під назвою Daisies присвячена сумнівам у стосунках. У треку Go Baby Бібер називає Гейлі “іконічною” та згадує її бʼюті-бренд.
Реліз Swag Бібер анонсував за день до виходу – фанати помітили білборди із його зображенням у Лос-Анджелесі та Рейкʼявіку. Артист також поділився знімками білбордів і треклистом у своєму Instagram.
У 2023 році Джастін Бібер продав права на всі свої попередні альбоми компанії Hipgnosis. За даними Billboard, сума угоди становила близько $200 млн.
Swag – найособистіший альбом Бібера
Представники лейблу Def Jam Recordings, на якому вийшов новий альбом Джастіна Бібера, підтвердили, що платівка натхнена новим етапом життя співака – родиною, шлюбом і народженням сина.
Альбом вийшов на тлі чуток про напруженість у стосунках пари. Останнім часом у мережі ширилися чутки про розлучення Біберів.
Фанати також висловлювали занепокоєння зовнішнім виглядом співака та припускали, що він може боротися із залежністю від психоактивних речовин.