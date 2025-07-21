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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни

померла Анастасія Добриніна

Актриса столичного театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни. В ноябре ей должно было исполниться 43 года.

Умерла Анастасия Добрынина – что известно

О внезапной смерти актрисы сообщили в драмтеатре. Причины и подробности внезапной утраты не уточняются. Артистка драмы отдала служению на сцене более 20 лет и сыграла множество ролей в спектаклях классического и современного репертуара.

– Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль, – говорится в сообщении на странице театра Франко.

Коллеги, друзья и зрители выражают соболезнования маме Анастасии Наталье Пономаренко, которая заведует литературной частью. В этом же театре работал отец актрисы Вячеслав Добрынин и дедушка – народный артист Украины Анатолий Пономаренко.

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В 2004 году Анастасия Добрынина окончила университет имени Карпенко-Карого и сразу вошла в труппу театра Франко.

  • Какой ужас! Настя! В голове не укладывается это горе. Соболезнования маме Насти – Наталье, родным, друзьям и коллективу.
  • Светлая память Насте.
  • В это невозможно поверить!
  • Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях.
  • Почему так рано? Соболезнования семье, светлая память.
  • Ужас и боль.
  • Воспринимаю это как личную утрату, буду хранить светлейшую память о ней и скорбеть, – пишут в комментариях.

Среди самых известных ролей Анастасии Добрыниной – баба Палажка в Кайдашевой семье, Фаншетта в Женитьбе Фигаро, Мария в Несравненной, Параскева Митриевна в Комедии на руинах и Райская в Житейском море.

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Фото: театр Франко

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