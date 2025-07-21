Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя

Акторка столичного театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя. У листопаді їй мало виповнитися 43 роки.

Померла Анастасія Добриніна – що відомо

Про раптову смерть акторки повідомили у драмтеатрі. Причини та подробиці раптової втрати не уточнюються. Артистка драми віддала служінню на сцені понад 20 років й зіграла безліч ролей у виставах класичного та сучасного репертуару.

– Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль, – йдеться у дописі на сторінці театру Франка.

Колеги, друзі та глядачі висловлюють співчуття мамі Анастасії Наталії Пономаренко, яка завідує літературною частиною. У цьому ж театрі працював батько акторки В’ячеслав Добринін та дідусь – народний артист України Анатолій Пономаренко.

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У 2004 році Анастасія Добриніна закінчила університет імені Карпенка-Карого й одразу увійшла до трупи театру Франка.

Який жах! Настя! У голові не вкладається це горе. Співчуття мамі Насті – пані Наталі, рідним, друзям та колективу.

Світла памʼять Насті.

Світла памʼять Насті. В це неможливо повірити!

Шокуюча новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди у наших серцях, спогадах, світлинах.

Чому так рано? Співчуття родині, світла пам’ять.

Жах і біль.

Сприймаю це як особисту втрату, зберігатиму найсвітлішу пам’ять про неї й сумуватиму, – пишуть в коментарях.

Серед найвідоміших ролей Анастасіʼ Добриніної – баба Палажка в Кайдашевій сім’ї, Фаншетта у Весіллі Фігаро, Марія у Незрівнянній, Параскева Митрівна у Комедії на руїнах і Райська в Житейському морі.

Фото: театр Франка

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